Mit dem Fahhrad in den OB-Wahlkampf

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann hat am Montagabend seinen OB-Wahlkampf begonnen. Zum ersten Termin seiner Dialog-Tour kamen rund 20 Bürger aus Berkach, um mit Baumann eine Radtour um und durch das Dorf zu machen. Die größten Probleme haben die Berkacher mit dem Verkehr.

Sportlich ist Ehingens OB Alexander Baumann, bisher einziger Kandidat für die OB-Wahl am 23. September (die Bewerbungsfrist endet am Dienstag um 18 Uhr), in seinen Wahlkampf gestartet. Am Berkacher Gemeindehaus war der Startpunkt einer Radtour, die es durchaus in sich hatte. Erster Halt war der Galgenberg, hoch über Berkach hinter dem Schützenhaus gelegen. „Berkach wurde 1937 eingemeindet. Und große Teile des Ehinger Liebherr-Werks stehen auf Berkacher Grund“, erklärte Max Leicht vom Heimatverein am Galgenberg, wo die Radler einen sensationellen Ausblick nicht nur über Berkach, sondern die ganze Stadt Ehingen hatten. „Ich kann mich noch gut an das Jahr 1999 erinnern, als wir rund 100 Hektar für die große Liebherr-Erweiterung benötigten“, sagte Baumann, der zwar seit acht Jahren OB der Stadt Ehingen ist, jedoch schon seit 23 Jahren im Ehinger Rathaus, davor als Finanzbürgermeister, arbeitet.

Zwei Probleme haben die Berkacher Bürger rund um den Galgenberg vorgetragen. Zum einen seien die Feldwege zu schmal und marode für den landwirtschaftlichen Verkehr, zum anderen würden immer wieder Jugendliche dort oben Gelage abhalten, was die Verschmutzungen deutlich zeigten. „Hier muss man was tun. Wir investieren Jahr für Jahr in das Straßen- und Wegenetz, den Bedarf hier sieht man“, so der OB. Fakt sei aber auch, dass die Stadt sehr viele Straßen und Wege habe. „Und die Wege sind damals unter anderen Voraussetzungen gebaut worden. Da waren die landwirtschaftlichen Maschinen noch kleiner“, so Baumann.

Weiter ging die Tour den Feldweg hinunter zur Bundesstraße 492, wo die Radler auf halber Höhe Halt machten. „Hier sehen wir das Liebherr-Werk. Gibt es aktuell neue Erweiterungspläne“, wollte ein Berkacher wissen. „Aktuell gibt es keine neuen Bebauungspläne für Liebherr. Das kann sich aber immer ändern“, betonte Baumann, bevor es hinunter zu Bundesstraße ging. Dort haben viele Berkacher ihren Abladeplatz für Reisig. „Früher konnten wir alles beim Funkenfeuer verbrennen. Das gibt es nun nicht mehr. Deswegen sollte die Stadt das Reisig abholen“, so ein Bürger.

Baumann dokumentierte auch dies mit seinem Smartphone und machte ein Foto von der Situation. Weiter ging es zum Berkacher Prozessionsweg, der laut vielen Bürgern in einem schlechten Zustand ist, seit Liebherr quasi neben dem Weg erweitert hat. „Es geht in Berkach darum, dass wir Wohnen, Schaffen und Leben zusammenbringen. Das sorgt manchmal für Frust“, so Max Leicht, der beim Stopp am Liebherr-Parkplatz auf die Verkehrssituation aufmerksam machte. „An der Ausfahrt ist ein Pfeil, dass nur nach rechts in Richtung Industriegebiet abgebogen werden darf. Daran halten sich viele nicht“, so Leicht. „Das ist ein Verkehrszeichen, das es zu beachten gilt. Wir können das ja mal kontrollieren“, versprach Baumann. Zudem merkte ein Anwohner des Berkacher Grunds an, dass die Absprachen vom Liebherr-Werk nicht eingehalten würden. „Eigentlich sollte dieser Parkplatz für die Mitarbeiter sein, die beispielsweise aus Allmendingen kommen. Nun parkt aber der Mitarbeiter von der Alb dort und einer aus Allmendinge hinter dem Werk“, so der Anwohner. „Da frage ich bei Liebherr nach“, so Baumann.

Zu viele Lastwagen

Die größte Problematik für die Berkacher ist aber die Verkehrssituation am Peter-und-Paul-Weg. „Hier fahren ständig Lastwagen aus Polen oder Rumänien zu Liebherr, weil das Navi es ihnen so anzeigt. Wir sollten vor Berkach ein Schild anbringen, wie das Werk auch anders angefahren werden kann“, bemängelte ein Anwohner. Denn 90 Prozent des Verkehrs in Berkach, so die Anwohner, seien Auswärtige. Dass es sich hier aber um eine öffentliche Straße handelt, machte Baumann deutlich. Deshalb kam von mehreren Berkachern der Vorschlag, über eine Verkehrsberuhigung vom Gemeindehaus bis hoch zur Kreuzung nachzudenken. Vorgeschlagen wurden 20er- und 30er-Zonen sowie ein verkehrsberuhigter Bereich. Auch über den Standort des Buswartehäuschens wurde gesprochen, hier sicherte Baumann einen weiteren Vor-Ort-Termin zu. Ebenso versprach der OB, dass über eine Verkehrsberuhigung nachgedacht wird. „Es war eine interessante und spannende Tour. Ich bin froh, dass Sie sich in Berkach für ihre Heimat so einsetzen. Ihre Leidenschaft war zu spüren. Sollte ich gewählt werden, biete ich ihnen diesen Austausch auch die kommenden acht Jahre an. Bisher bin ich der einzige Bewerber und das kann von mir aus auch so bleiben“, sagte Baumann mit einem Augenzwinkern.