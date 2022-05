Mit dem Bus direkt zu den Firmen des Donautals

Die nächste Aktion im Sommer der Berufsausbildung heißt #schoolmeetsdonautal, was so viel bedeutet: Am Donnerstag, 7. Juli, geht es per Shuttlebus quer durch das Industriegebiet, wo zahlreiche Unternehmen ihre Türen öffnen und über Ausbildungsberufe informieren.

Auf vier unterschiedlichen Routen touren am Donnerstag, 7. Juli, von 8 bis 16 Uhr Busse durch das Donautal und machen halt bei Unternehmen, die Einblicke hinter die Kulissen gewähren und über unterschiedlichste Ausbildungsberufe informieren. Die vier Routen unterscheiden sich in den Themenbereichen, über die informiert wird: Wer sich für Route 1 entscheidet, bekommt die Möglichkeit, Ausbildungsberufe rund um Bau, Logistik und Verkehr kennenzulernen. Auf Route 2 dreht sich alles um Elektronik, IT, Mechanik und Technik, und auf Route 3 um kaufmännische Berufe. Wer Route 4 wählt, erfährt allerhand über Ausbildungsberufe im Bereich Fertigung, Labor und Produktion. Unter den Haltestellen sind beispielsweise Geiger und Schühle Bau Ulm, die Husqvarna Group, Noerpel, Seeberger, die Seifert Logistics Group, Uzin Utz und Teva.

Während der Vormittag für Schulen reserviert ist, steht der Shuttle-Service am Nachmittag jedem offen, der sich für eine duale Ausbildung interessiert und gerne erste Kontakte knüpfen möchte.