Mit dem Bundestag für ein Jahr in die USA

Für Lisa Friedrich aus Wangen erfüllt sich bald ein Traum: Sie darf als Austauschschülerin ein Jahr in den Vereinigten Staaten verbringen. Die 16-jährige Schülerin des Rupert-Ness-Gymnasiums wurde laut Pressemitteilung vom lokalen FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) nominiert. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages sowie des US-Kongresses. Seit 1983 gibt das Programm jedes Jahr Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu verbringen. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner für ein Jahr zu Gast in Deutschland. Mit der Idee eines Austauschjahres in den USA habe sie schon länger gespielt, berichtet Lisa Friedrich beim Kennenlernen mit dem Abgeordneten. „Die Erfahrungen, die man dort sammeln kann, sind einzigartig. Das Jahr in den USA bedeutet für mich, ein ganz anderes Leben kennenzulernen“, wird die 16-Jährige im Pressetext zitiert.