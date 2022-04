Mit dem Alb-Guide bei den Meerengeln

Nusplingen (sz) - Die Nabu Gruppe Abstadt Abguides unternimmt eine drei- bis vierstündige naturkundliche Rundwanderung am Sonntag, 10. April. Dabei geht es auf dem geologischen Lehrpfad am Trauf entlang zum Nusplinger Steinbruch. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Nusplingen beim Rathaus. Informationen gibt es beim Alb-Guide Ruth Braun unter Telefon 07429 13 23 oder Mobil 0172 73 48 307. Die Teilnahme ist begrenzt und nur nach Voranmeldung möglich. Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben.