Der Sportkreis Biberach bietet seinen Mitgliedern eine interessante und abwechslungsreiche Tagesreise an. Der Ausflug findet am Donnerstag, 3. September, statt.

Nachdem in diesem Jahr besondere Voraussetzungen gegeben sind, bleibt der Sportkreis in der Region. Von 10.30 Uhr an geht’s mit dem Öchsle von Warthausen nach Ochsenhausen. Nach dem Mittagessen stellen die TTF Liebherr Ochsenhausen in einem Vortrag den Tischtennissport in einem Profiverein vor. Nach einem Spaziergang zur Klosteranlage besteht die Möglichkeit zu einer Kaffeepause. Um 16.15 Uhr bringt das Öchsle die Teilnehmer zum Ausgangspunkt nach Warthausen zurück.

Teilnehmer sollen einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) bereithalten. Eventuell besteht Mundschutzpflicht während des Vortrags; ein MNS während der Fahrt mit der Öchsle-Bahn ist derzeit nicht vorgeschrieben.

Der Fahrpreis von 16 Euro wird vor Ort eingesammelt. Er beinhaltet die Fahrt mit dem Öchsle sowie die Teilnahme am Vortrag. Parkmöglichkeiten bestehen am Bahnhofsgelände in Warthausen oder beim Sportplatz (fünf Minuten Fußweg).