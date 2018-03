Aufgrund seiner Größe und seines Klangs ist das Cello das vielleicht männlichste unter den Streichinstrumenten. Dabei gilt es zugleich als eher lyrisch. Unter den Händen von Maximilian Hornung wird es dagegen zum Eroberer der Frauenherzen: Es verkörpert Casanova, den legendären Liebhaber, im gleichnamigen Werk von Johan de Meij. Beim „Classic Winds“-Konzert wird der junge Starcellist das Stück gemeinsam mit dem Stadtorchester Friedrichshafen im GZH aufführen.

Maximilian Hornung ist Erster Solocellist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, und für Dirigent Pietro Sarno war er der Wunschkandidat für dieses Konzert. „So unkompliziert, wie er menschlich ist, wirkt auch sein Spiel. Es ist sehr schlicht, aber stilistisch auf den Punkt gebracht“, sagt Sarno zu den Vorzügen des Solisten.

„Casanova“ ist ein hochromantisches und dabei auch dramatisches Werk. Es nimmt sich nicht nur Casanovas Liebeslebens an, sondern auch seiner Haft in den berüchtigten Bleikammern. „Wenn Casanova verhaftet wird, nimmt das Orchester das Cello gefangen. Es überrennt und überdeckt den Solisten“ sagt Pietro Sarno. Ihn begeistert an der Komposition zum einen die enge Verzahnung des Orchesters mit Hornungs Part, und zum anderen die Vielseitigkeit des Ausdrucks, das die Klang- und Spielmöglichkeiten des Cellos auslotet.

Keine Regulierung der Lautstärke

Eingeleitet wird das Konzert aber von der „William Byrd Suite“ von Gordon Jacob – eine freie Bearbeitung von Stücken des englischen Komponisten, der 1623 starb. Jacob greift Byrds Werke für Cembalo auf. Eine sehr feine Musik, deren Transparenz auf ein ganzes Blasorchester zu übertragen nicht ganz einfach sein dürfte. Eine Besonderheit des Cembalos ist, dass der Anschlag keine Regulierung der Lautstärke erlaubt. Die Komponisten, darunter auch Byrd, fanden andere Wege, ihre Stücke reizvoll zu machen: „Sie reicherten sie mit vielen Verzierungen und Nebenmelodien an, die oftmals übereinander liegen“, sagt Pietro Sarno. Gordon Jacob hat dies in seiner Bearbeitung übernommen. Dennoch spricht Pietro Sarno von einer sehr schlichten und plastischen Musik, die sehr zugänglich sei.

Programmatisch zusammengehalten werde das „Classic Winds“-Konzert von der Idee des Alten, erklärt Sarno. „Bei William Byrd ist es die Musik selbst, die alt ist. Bei Johan de Meij liegt mit Casanova wiederum ein klassisches Thema zugrunde. Und dann ist da die 4. Symphonie von David Maslanka. Sie entfaltet sich auf der Grundlage alter Choräle.“

Maslanka ist ein Schwergewicht unter den amerikanischen Komponisten. Er verstarb erst im vergangenen Jahr. Seine 4. Symphonie ist eine Herausforderung. „Sie ist unglaublich monumental. Ein riesiges, richtig schweres Werk“, sagt der Dirigent. Maslanka begreift sein Stück als Lobpreis Gottes und der Schöpfung. Aus nur drei Tönen lässt er die Welt seiner Symphonie erstehen. Eine Konsequenz, die Pietro Sarno bewundert und die sich vom Gros der Blasorchesterliteratur abhebt. „Das Stadtorchester wächst an Maslanka ganz ungeheuer“, sagt Pietro Sarno. Maskanka fordert auch experimentelle Spielweisen. So stellen die Klarinetten das Geschrei von Babys nach – nur mit ihren Mundstücken. „Diese Symphonie hat ganz besondere Klangfarben und sie geht weit über die gewöhnliche Besetzung hinaus“, sagt Sarno. So hat das Stadtorchester eine Altflöte, eine Kontrabassklarinette, sowie Kontrafagott, Pikkolotrompete, Harfe und Klavier in seinen Reihen. Selbst eine Orgel wird gefordert. Ihren Part übernimmt im GZH ein Keyboard.

Wenn das Publikum am Ende des Abends überwältigt sein wird, ist dies genau der Effekt, den Pietro Sarno und das Stadtorchester erzeugen wollen.