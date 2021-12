Mit Briefen Freude bringen für die Bewohner der Zieglerschen

In den Seniorenzentren wurden die Briefe oft gemeinsam geöffnet und bestaunt, Erinnerungen wurden wach und miteinander ausgetauscht. So entstanden gute und teilweise intensive Gespräche und die Zeit verging wie im Flug. Etliche Briefe, Bilder und Gedichte zierten danach für einige Wochen die Wände von Bewohnerzimmern, Fluren und Glastüren. „Deswegen wollen wir dieses Jahr erneut dazu aufrufen, rund um Weihnachten und Neujahr Briefe zu schreiben, Gedichte und selbst gemalte Bilder zu schicken“, sagt Stefan Wieland, Leiter Funktionsbereich Kommunikation. Auch der Einwurf direkt in die Briefkästen der Einrichtungen ist möglich. Infos zu den Standorten auf www.zieglersche.de/standorte