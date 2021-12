Mit Bildung der katastrophalen Lage in Haiti entgegenwirken

Im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die „Schwäbische Zeitung“ bereits seit mehreren Jahren das Haiti-Schulprojekt, das in der Stadt Verrettes im Norden von Haiti eine Schule betreibt. Ohne die Hilfe der SZ-Leser wäre der Verein an seine Grenze gestoßen, hätte somit den Schulbetrieb nicht mehr gewährleisten können, erklären die Verantwortlichen.

Die schulische Bildung gilt als einer der zentralen Bausteine für ein gut situiertes Leben. Und das gelte insbesondere für Menschen, die in einem Land wie Haiti leben und ohnehin schon gebeutelt seien. Im Juli wurde Haitis Präsident Jovenel Moise unter mysteriösen Umständen ermordet. Seither herrsche Chaos. Kriminelle Gangs kontrollieren mittlerweile den Lebensmittel- und Benzinmarkt, erklärt Floribert Föhr, Vorsitzender des Haiti-Schulprojekts. Dazu kam im August ein schweres Erdbeben, das den Karibikstaat schwer getroffen hat.

Momentan keine Flohmärkte möglich

Die vom Projekt Haiti-Hilfe ins Leben gerufene Schule in Verrettes wurde verschont, ist aber nach wie vor auf Spenden angewiesen. „Wir haben insbesondere die Kinder unterstützt, deren Eltern insbesondere wegen Corona und somit wegen Arbeitslosigkeit kein Schulgeld mehr bezahlen konnten“, sagt Floribert Föhr. „Das monatliche Schulgeld für ein Kind beträgt normalerweise zehn US-Dollar. Somit konnten wir mit der Spendensumme von 4900 Euro drei Monate finanzieren. Hätten wir das Geld nicht bekommen, wären wir in unserem finanziellen Rahmen an unsere Grenzen gestoßen, die Schule zu unterstützen, da wir selbst wegen der Pandemie momentan keine Flohmärkte machen können, um an Gelder zu kommen“.

Das Coronavirus stelle jedoch nicht das einzige Problem auf Haiti dar, sondern auch die politischen Schwierigkeiten. „Sehr viele Geschäfte sind geschlossen, die Menschen können sich kaum Essen leisten und verarmen immer mehr. Meiner Meinung nach ist die aktuelle Situation dadurch entstanden, dass die Pandemie und die politische Lage die Menschen in die Armut getrieben haben. Ohne die Hilfe unseres Vereins und die Spende der SZ-Leser müsste die Schule mit Sicherheit geschlossen werden, da von kommunaler Seite her keinerlei Hilfe zu erwarten ist.“

Schulgeld für 108 Kinder

Derzeit besuchen 298 Schüler die Schule. Davon bezahlt der Verein für 108 Kinder das Schulgeld. „Mit unserem monatlichen Zuschuss werden nicht nur die Lehrergehälter bezahlt, sondern auch Schulbedarf und Schülermaterialien angeschafft.“ Eigentlich wollte der Verein für die Bildungseinrichtung fünf neue Computer anschaffen, die finanziellen Reserven des Vereins haben diese Anschaffung jedoch nicht zugelassen. Wie wichtig die Hilfe aus Deutschland ist, weiß auch Ricardo Longchamp, Einrichtungsleiter vor Ort: „Das Ziel der Schule ist es, viele Menschen gut auszubilden, um ihrem Land zu dienen und dieses zu einem besseren zu gestalten. Das bedeutet, nur mit Bildung kann es gelingen, der katastrophalen Lage zu entkommen.“