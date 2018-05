Raus zu kommen ist den Kunden von Michael Hofmann besonders wichtig. Er ist Chef von Kompass Bodensee. Die Firma bietet unter anderem Outdoor-Seminare und Teambuilding an. Anders gesagt: Man lernt bei ihm Dinge wie Feuermachen in der Wildnis, aber auch, wie man Schneeschuhe richtig benutzt. Regionale Firmen, aber auch Großunternehmen wie Daimler, buchen wegen gruppendynamischer Übungen unter freiem Himmel, bei denen Mitarbeiter lernen, besser zusammenzuarbeiten.

„Das soll eben abseits vom Unternehmen stattfinden“, sagt Hofmann. Also gerade nicht in den bekannten Räumen, sondern in einer ganz anderen Umgebung. Wobei er feststellt, dass es immer mehr Arbeitsplätze im Sitzen gibt. Was sich manchmal eben auch auf Fitness oder Koordination auswirkt. „Wir passen die Übungen natürlich entsprechend an.“ Heißt: Niemand soll sich langweilen, zugleich darf aber auch niemand überfordert sein.

Viele Möglichkeiten, aktiv zu sein

Wer sich sonst wenig bewegt und bei einem Seminar merkt, dass ihm das Spaß macht, dem rät Hofmann, aktiv zu werden. „Radfahren funktioniert auf jeden Fall“, sagt er. Auch Wandern boome wahnsinnig. „In der Region gibt es eine große Auswahl an Strecken, von leichten Hügeln bis ins Hochalpine.“ Klettern sei eher komplex, aber auch hier gebe es gute Angebote samt Leihausrüstung in Hallen. „Es gibt bei uns in der Gegend wirklich sehr viele Möglichkeiten, aktiv zu sein“, sagt Hofmann.

Für ihn selbst sei es ein Traumberuf, die Zeit mit Erlebnispädagogik draußen verbingen zu können. Der gelernte Elektroniker und Jugend- und Heimerzieher war auch schon früher in der Betreuung von Gruppen aktiv. Das reicht von der Zeit in der Jugendarbeit in der Kirchengemeinde St. Gallus bis hin zur erlebnispädagogischen Tätigkeit in der Lukasklinik in Liebenau. Flankiert wurde das von zahlreichen Zusatzqualifikationen. Seit 2006 ist die Erlebnispädagogik im Freien jetzt Hofmanns Hauptberuf.

Die Zentrale ist in Wangen, das Außengelände in Oberrussenried. „Vorwiegend bieten wir handlungsorientierte Seminare an“, sagt Hofmann. Die Natur habe da ihre ganz eigene, zusätzliche Wirkung. „The mountains speak for themselves (Anm. d. R.: auf Deutsch: Die Berge sprechen für sich selbst)“, zitiert Hofmann ein Credo. Das unterscheide diese Form von Seminar von jenen in Innenräumen. Aber: „Für manche ist das ein Anreiz, für andere aber auch eine Grenze.“

Auch bei schlechtem Wetter

Das hänge sicher damit zusammen, dass die Seminare auch bei schlechtem Wetter stattfinden würden. Das spiegle ja auch die Arbeit im Unternehmen wider, wo es ja auch mal Konflikte gebe. „Und das sind sehr oft richtig gute Veranstaltungen“, sagt Hofmann.

Die Natur, sagt Hofmann, lasse sich eben nicht digitalisieren, sie habe etwas Archaisches. Und bei manchem leuchten dann eben doch die Augen. Spätestens dann, wenn der Funke vom Flintstein das Feuer entfacht, an dem sich alle wärmen und speisen können.