Mit Alkohol im Blut am Steuer

Weingarten (sz) - Beamte des Polizeireviers Weingarten haben den Führerschein eines 28-jährigen Autofahrers am Sonntagmorgen einbehalten.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, sei der Besatzung eines Streifenwagens der Fahrer bereits in der Ravensburger Straße aufgefallen. In der Eywiesestraße wurde der Mann schließlich angehalten und kontrolliert. Sie konnten dabei deutlische Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum feststellen, heißt es in dem Bericht weiter. NAchdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille ergab, musste der Fahrer zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Er drufte nicht weiter fahren.