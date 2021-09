Mit 3G-Bestimmungen auf Wanderwoche im Harz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppen Aulendorf, Isny, Kißlegg und Wangen des Schwäbischen Albvereins verbrachten mit 56 geimpften Personen unter der guten Organisation von Jürgen und Simone Tischer, Barbara Simon und Manfred Mühleisen eine 7-tägige Wanderwoche im Harz. Bei der Anfahrt machten wir einen längeren Stopp in Kassel. Wir besuchten den Bergpark mit dem Hercules und hatten eine Führung durch den Park hinab bis zum Schloss Willhelmshöhe. Gegen Abend trafen wir in Bad Sachsa-Steina ein. Am nächsten Morgen ging es ab Hotel auf den Rundweg zum Ravensberg. Dort angekommen, genossen wir zuerst die tolle Sicht um dann in der Baude eine Pause einzulegen. In Bad Sachsa besuchten wir das Grenzland Museum und die Ausstellung der vergessenen Kinder des 20. Juli 1943. Mit dem Bus nach Treseburg und durch die Schlucht der „Warmen Bode“. Sie war stellenweise etwas anspruchsvoll, aber sehr schön, wie sich durch den Fluss Bode hier eine Schlucht gebildet hat. In Thale angekommen, fuhren wir mit der Kabinenbahn zum Hexenplatz. Na ja der Hexenplatz ist etwas für Tagesausflügler, aber auch interessant einmal gesehen zu haben. Am Donnerstag fuhren wir zuerst zur Harzköhlerei Stemberghaus. Von Weitem sah man schon die Rauchwolken der Kohlenmeiler. Durch die Führung erfuhren wir, dass im Jahr ca. 50 Tonnen von Hand gemachte Holzkohle hergestellt wird. Ab hier ging wieder eine Rundwanderung zur Rappbode Talsperre. Einige Personen trauten sich, über die 483 Meter lange Hängebrücke zu gehen, denn sie schaukelte schon sehr, es war trotzdem ein Erlebnis. Zurück zur Köhlerei und in die Köhler Hütte. Am Freitag kam der Höhepunkt: die Wanderung auf den Brocken. Der etwas anstrengende Aufstieg wurde mit einer herrlichen Aussicht belohnt, wenn man bedenkt, dass der Brocken 320 Tage im Jahr Nebel hat. Ein Teil unserer Gäste machte es sich bequem und fuhr mit der Brockenbahn. Am letzten Wandertag ging es Rund um den Kyffhäuser und hoch zum Kaiser Willhelm Denkmal. Dort hatten wir einen gemütlichen Abschluss. Wir bewältigten in dieser Woche 71 km und 1100 Höhenmeter. Bei der Heimfahrt legten wir in Schmalkhalten einen Aufenthalt mit Stadtführung ein. Es ging durch die Gassen mit sehr schönen Fachwerkhäusern. Nun ging es auf direktem Weg zurück in die Ausgangsorte. Es hat alles gepasst in dieser Wanderwoche.