Mit 300 Tomatensorten nach Sizilien und mit Siegerpreis zurück

Michael Schick ist bekannt für seine besondere Leidenschaft: Der Gartenbauer aus Bronnen züchtet Tomaten und möchte die Vielfalt der Sorten, die es gibt, bekannter machen. Jüngst ist er dafür nach Sizilien gereist, um seine Tomaten auf einer Gartenmesse vorzustellen. Und dort hat er gleich zwei Preise abgeräumt.

Einen Preis gab es für die beste Präsentation, den anderen für die beste Interaktion mit den Besuchern. „Und das, obwohl ich kein Wort Italienisch spreche“, erzählt Michael Schick und schmunzelt. Rund 300 Tomatensorten hatte er in Palermo, der Hauptstadt der italienischen Region Sizilien, ausgestellt.

Gartenmesse in Sizilien

Der Anlass: die Gartenmesse „Zagara d'autunno“, die dort am letzten Oktoberwochenende mitten im Botanischen Garten stattgefunden hat. „Das war für mich ein richtiges Eldorado, es gab so viel zu entdecken“, sagter. Die Pavillons der Aussteller hätten zwischen riesigen, uralten Bäumen gestanden und seien liebevoll dekoriert gewesen. „Eine tolle Atmosphäre. Typisch italienisch eben.“

Natale Surano, der Leiter des Botanischen Gartens, hatte Michael Schick persönlich nach Palermo eingeladen. Kennengelernt haben sich die beiden bereits im vergangenen Jahr in Turin, ebenfalls auf einer Gartenmesse. Dort ist Surano auf das sogenannte Tomatenrad, auf dem Schick seine Tomaten präsentiert, aufmerksam geworden. Ganz innen liegen die ersten Sorten, die der 62-Jährige in seinem Garten angebaut hat. Neuzugänge hat er ringsherum angeordnet, und zwar so, dass sich eine Spiralform ergibt. Die genauen Bezeichnungen der Sorten sind auf kleinen Kärtchen notiert. Das kommt an – nicht nur in Turin, auch in Palermo: „Die Leute haben ihre Handys gezückt und Fotos gemacht“, erzählt Schick.

700 Sorten im Garten

Weltweit gibt es mehr als 10 000 Tomatensorten. 700 davon baut Schick in seinem eigenen Garten an, einige Sorten hat er sogar selbst gezüchtet. In den Supermärkten gebe es allerdings nur einen Bruchteil zu kaufen, beklagt Schick. Selten seien es mehr als zehn. Und davon würden die meisten zwar schön aussehen, aber nach nichts schmecken. „Mein Ziel ist es, unbekannte Sorten bekannter zu machen“, betont der Tomatensammler, dessen Leidenschaft eine Gartenzeitschrift entfacht hat. Darin wurde beschrieben, wie man selbst Saatgut gewinnen kann. Außerdem gab es zur Zeitschrift ein fertiges Set mit Tomatensamen, die Schick prompt eingepflanzt hat. Das ist mittlerweile 30 Jahre her.

Schick ist stets auf der Suche nach neuen Tomatensorten. „Auch auf Sizilien hatte ich die Hoffnung, ein paar neue kennenzulernen“, verrät er. „Aber dazu ist es leider nicht gekommen.“ Vielmehr habe er die Sizilianer in Sachen Tomaten aufklären müssen. Unter anderem über die „Berner Rose“, eine fleischige Tomate, die besonders gut für Mozzarellaplatten geeignet ist. Oder über „Martina“, eine sehr robuste Sorte, die auch bei nicht ganz optimalen Wetterbedingungen zuverlässig trägt. „Sie eignet sich hervorragend für Tomatensalat“, erklärt Schick. Zu seinen Lieblingstomaten zählt übrigens die „Ananas-Tomate“. Aufgeschnitten erinnert das Fruchtfleisch an eine Ananas, daher der Name. „Sie schmeckt einfach unübertroffen gut.“