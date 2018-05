Mit 2,4 Promille Unfall gebaut

Die Unfallfahrt eines 26-jährigen betrunkenen Autofahrers ist am am Samstagabend bei der Gaststätte „Sonne“ in Fridingen geendete. laut Polizei dar der Mann wohl für eine längere Zeit nicht mehr hinters Steuer.

Gegen 21 Uhr war der Mann mit seinem Audi zwischen Mühlheim und Fridingen unterwegs. Bereits kurz nach Mühlheim überholte er zwei Wagen. Dabei zwang er beide Fahrer zum Bremsen, weil er sie beim Wiedereinscheren schnitt. Auf dem weiteren Weg nach Fridingen beobachteten Zeugen, wie der 26-Jährige in Schlangenlinien fuhr, mehrfach auf das Bankett und auch auf die Gegenfahrbahn geriet. Einmal krachte er fast in eine Leitplanke. In Fridingen gab er noch einmal Gas, überholte beim Feuerwehrmagazin ein Auto und steuerte dann mit Schwung in die Linkskurve Richtung „Sonne“. Im Ausgang der Kurve krachte er gegen einen geparkten Opel, den es gegen die Wand der Gaststätte schob. Damit war die Fahrt zu Ende. An den beiden PKWs entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt etwa 15 000 Euro beziffert. Der 26-Jährige hatte laut Polizei 2,4 Promille. Die Folgen waren eine Blutentnahme und der Verlust des Führerscheins. Wegen der gefährlichen und grob verkehrswidrigen Trunkenheitsfahrt muss der Mann mit einer empflindlichen Strafe rechnen.