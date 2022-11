Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Waldsee/Bad Saulgau - Am Freitag, 18. November, hat der erste vom Jugendausschuss der Narrenzunft Waldsee organisierte Ausflug mit 23 Jugendlichen zur „Jumptown“ Bad Saulgau stattgefunden. Nach kurzer Vorstellrunde in der Ölmühle ging es mit dem Zug nach Saulgau. Dort angekommen wurden, Motto-gerecht gekleidet, die Jumpareas wie Ninja-Parcours, BattleBeam, WallJump et cetera sprunggewaltig und mit viel Spaß und Engagement unsicher gemacht. Es war einfach ein toller Nachmittag und dabei wurden erste Verabredungen für die kommende Fasnet vereinbart, an denen sicher die neonfarbenen Stirnbänder passend zum Motto nochmal zum Einsatz kommen werden.

Den größten „Jump“ des Tages musste die Gruppe auf der Rückfahrt meistern. Da der Zug in Saulgau mit Verspätung abfuhr, wurde nach einem Rekordlauf von Gleis zu Gleis, in Aulendorf der Zug mit einem großen Jump in letzter Sekunde erreicht.