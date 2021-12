Mistelzweige für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine tolle Idee hatte Familie Schielin, in der Weihnachtszeit trotz aller eingeschränkter Möglichkeiten etwas Gutes zu tun. So erzählt Silke Schielin: „Wir wussten ja, Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt fallen aus, somit auch der Verkauf der Artikel der Lindenberger Werkstätten. Die Einnahmen, die da jedes Jahr zusammenkommen, fallen komplett weg. Wir sind auf die Idee gekommen, Mistelzweige gegen eine Spende für die Lebenshilfe in unserem Hof aufzuhängen. Dort kann jeder eine Spende einwerfen und sich einen Zweig abschneiden.“

Die Idee trug über die Adventszeit Früchte und so konnte Familie Schielin am Freitag, den 17. Dezember 2021 etwas über 300 Euro Spende an die Lebenshilfe geben. Monika Illerhaus bedankte sich im Namen der Lebenshilfe bei der Familie Schielin ganz herzlich für die die Spende. „Eine großartige Idee habt Ihr so einfach umgesetzt!“

Engagiert ist die ganze Familie Schielin schon lange, besonders am Weihnachtsmarkt werden immer ein ganzes Auto voll Misteln, Zweige und Maroni geliefert. Die musikalische Familie ist auch seit vielen Jahren beim Weihnachtsmarkt in der Cafeteria mit verschiedenen Instrumenten vor Ort, um dort mit wunderschönen Weihnachtsliedern eine ganz heimelige Atmosphäre zu zaubern. Mit Hackbrett, Geige und der Steirischen Harmonika erfüllten Sie die Räume mit wunderschönen Klängen.