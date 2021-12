Rund 100 Misteln wachsen auf dem Apfelbaum – Wasseralfinger hilft im eigenen Garten nach

Eine wichtige Zutat im Zaubertrank der unbesiegbaren Gallier. Sie hängt an Haustüren, die Germanen verehrten sie, man findet sie auf fast jedem Weihnachtsmarkt. Die Mistel gilt als mystische Pflanze und kommt auch bei Krankheits-Therapien zum Einsatz. Gut 100 Exemplare dieser Halbschmarotzer wachsen auf einem Apfelbaum im Garten von Josef Abele. Zufällig haben sie sich dort aber nicht angesiedelt. Der Wasseralfinger Naturschutzwart hat sie auf die Äste „gepflanzt“.

So viele Misteln auf einem einzelnen Baum habe er noch nie gesehen, sagte neulich ein Gartengestalter zu dem Naturliebhaber, der jede Menge weiß über Vögel, Fledermäuse, Flora und Fauna. Seit 1996 beschäftigt er sich mit Misteln, auf sie aufmerksam geworden ist er über den Bericht einer Ordensschwester. Seither hat er Vorträge in Altenheimen und bei Obst- und Gartenbauvereinen gehalten und gut besuchte Mistelvermehrungskurse gegeben.

Normalerweise vermehren sich die zweihäusigen Pflanzen über Vögel wie etwa die Mönchgrasmücke. Diesen Part übernimmt der Wasseralfinger. Er „klebt“ die reifen weißen Beeren im Januar oder Februar in Astgabeln oder auf Äste. „Ich helfe der Natur ein bisschen nach“, erzählt er.

Es dauert eine Weile, bis aus der Beere eine Wurzel schlägt und sich der etwa fünf Millimeter lange und einen Millimeter dicke Keimling in den Ast senkt. Hat er sich aber erst einmal erfolgreich etabliert und es bilden sich die ersten zwei Blättchen, „dann geht es rasant“.

Nach etwa vier Jahren fangen sie an zu blühen. Um zu einem ansehnlichen Exemplar zu werden dauert es etwa zehn Jahre. Dann kann man sie schneiden. Und sich an die Haustüre hängen. Unter den Mistelzweigen küssen sich dann Verliebte. Das hat beispielsweise in England Tradition. Angeblich geht dieser Brauch auf nordische Göttersagen zurück.

Was Abele an den Pflanzen fasziniert, ist zum einen der schöne, immergrüne Schmuck an den Bäumen auch in der kalten Jahreszeit. Zum anderen ist es die Wuchsform: Die Blätter wachsen sowohl nach oben wie auch nach unten, also nicht nur dem Licht entgegen wie die meisten anderen Pflanzen. Sie breitet sich in alle Richtungen aus und kann zu einer richtigen „Kugel“ werden.

Immer wieder hört man, Misteln würden einen Obstbaum schädigen oder sogar zerstören und sie sollten unbedingt entfernt werden. Das sieht Abele anders. Ein, zwei Pflanzen auf einem Baum würden nichts ausmachen und man könne die Misteln im Zaum halten.

Die Drossel kackt sich ihr eigenes Unglück. Josef Abele

Die Pflanzen seien ja auch ein Teil der Natur. Er kann aber verstehen, dass im professionellen Obstanbau Misteln nicht gerne gesehen werden. Die heilkräftigsten Misteln und die bei Germanen und Kelten am meisten geschätzten Exemplare sollen übrigens auf Eichen wachsen.

Am meisten verbreitet werden die Pflanzen wohl über Vogel-Kot. Früher fing man, wie in dem Buch „Das Geheimnis der Bäume“ zu lesen ist, Vögel mit Leimruten aus dem klebrigen Saft der Mistel-Beeren. Deshalb gibt es einen alten Spruch: „Die Drossel kackt sich ihr eigenes Unglück.“