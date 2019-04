Misstrauen ist keine Lösung

Deutlicher könnten die Warthauser Räte ihr Misstrauen kaum zum Ausdruck bringen: Wenn sie dafür stimmen würden, den finanziellen Entscheidungsrahmen des Bürgermeisters einzuschränken.

Böse Zungen könnten dies – fünf Wochen vor der Kommunalwahl – als Imponiergehabe darstellen. Doch diese Erklärung greift zu kurz. In der Kommunikation zwischen Räte und Verwaltung liegt in Warthausen manches im Argen. Das hat nicht zuletzt die Debatte um die USB-Sticks gezeigt. Kontrolle, Kritik und Debatte ist im Zweifel förderlich für jede Demokratie. Der Vorschlag, die Kompetenzen des Rathauschefs zu beschneiden, ist aber keine Lösung, sondern erhöht nur den Verwaltungs- und Bürokratieaufwand – weil selbst über kleine Ausgaben der Gemeinderat debattieren müsste. Über die Gesamtpakete, die im Haushalt abgebildet sind, müssen ohnehin die Räte entscheiden.Statt auf Konfrontation zu gehen, sollten sich Räte, Bürgermeister und Verwaltung also auf eine transparente Form der Kommunikation besinnen. Das bedeutet aber auch: Bürgermeister und Verwaltung müssen einmal mehr ihre Arbeit erklären – und auch auf Fragen im Rat besser vorbereitet sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Kommunikation aber am allerbesten.