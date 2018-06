19 Jungen und Mädchen sind in Denkingen von Pater Hugo vom Dreifaltigkeitsberg als Sternsinger ausgesandt worden, um mit der geweihten Kreide den Segen „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) an die Haustüren der besuchten Familien zu schreiben. Hierbei sammelten die Kinder 4000 Euro, die je zur Hälfte für Missionsobjekte der Claretiner und Missionsobjete in Tansania gehen. (al) Foto: Herlinde Groß