Missglückter Fahrversuch endet am Baum

Am Sonntagmorgen endete gegen 1.40 Uhr die Fahrversuche eines jungen Mannes in einem Waldgebiet an einem Baum.

Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen fuhr der Mann mit dem Mercedes seines 18-jährigen Beifahrers auf einem Waldweg von Bingen in Richtung Sigmaringen. In einer Rechtskurve kam er nach links vom Waldweg ab und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise verletzte sich hierbei der Beifahrer nur leicht, der Fahrer selbst blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Weitere Personen dürften sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Auto befunden haben.

Über die entstandenen Schäden am Pkw, wie auch an dem Baum liegen bisher keine näheren Erkenntnisse vor. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.