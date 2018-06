Missbrauchsstudie gestoppt - Katholische Bischöfe in der Kritik

Das Ehinger Amtsgericht hat am Dienstag drei Mitglieder einer Familie (Vater, Mutter und Tochter) zu insgesamt 17 Monaten Gefängnis auf Bewährung und 90 Tagessätzen á zehn Euro sowie zur Zahlung von 4000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Richter Wolfgang Lampa sah es als erwiesen an, dass Vater, Mutter und Tochter Anfang Februar dieses Jahres gemeinsam eine schwere Körperverletzung gegen den Nachbarn der in Munderkingen lebenden Tochter begangen haben.