Mircos Eltern appellieren an Täter

Grefrath (dpa) - Seit drei Wochen fehlt vom kleinen Mirco aus Grefrath jede Spur - jetzt haben sich die Eltern in einem dramatischen Appell an den Täter gewandt. „Falls das Schlimmste eingetreten ist, müssen wir Abschied nehmen, irgendwie weiter leben. Gib uns bitte unser Kind zurück oder sage, wo wir Mirco finden können.“ Das sagte Sandra Schlitter bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Mann Reinhard im WDR-Fernsehen. Der elfjährige Mirco war am 3. September in Grefrath auf dem Heimweg von einem Freund verschwunden.