Ministrantenaufnahme in Frittlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Frittlingen - Am Sonntag, 26. Juni wurden im Gemeindegottesdienst die beiden Jungen, Louis Liebermann und Moritz Braun, in den Kreis der Ministranten der katholischen Kirche St. Hippolyt und Kassian in Frittlingen aufgenommen.