Ministranten sammeln 3864 Kilogramm Äpfel

sz) - Die Ministranten aus Ochsenhausen haben kürzlich in ihren Gruppenstunden Äpfel aus dem Gemeindehausgarten und weiteren privaten Gärten gesammelt. Die spontane Idee entstand in einer Leiterrunde, so Sophia Ziesel eine der drei Oberministranten, und dann waren die Gruppenleiter und die Kinder nicht mehr zu bremsen, so Sophia Ziesel weiter.

Gruppenleiter Julian Locher kam jeden Tag mit dem Traktor und die Minis konnten die Äpfel in großen Säcken direkt auf den Hänger laden.Am Ende der Woche waren es dann 3864 Kilogramm Äpfel, erzählt Fabian Burmeister auch Oberministrant in der Kirchengemeinde Ochsenhausen-Erlenmoos begeistert, und die Leute bei denen wir die Äpfel abholten freuten sich auch, dass die Äpfel geerntet wurden.

Vollgeladen bis obenhin fuhren Roland Locher und Gemeindereferent Robert Gerner dann zum Saften. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, meinte Gerner. „Insgesamt bekamen wir 2305 Liter Saft.“

Diese ließen die Ministranten dann gleich in fünf Liter „Bag in Boxes“ abfüllen und können nun für 7,50 Euro erworben werden. „Ein paar Liter Most setzten wir auch noch an“, so Fabian Burmeister. „Aber nur für uns Gruppenleiter“, fügte Sophia Ziesel noch schmunzelnd hinzu.

Die Ministranten verkaufen den Saft am kommenden Freitag, 30. Oktober, auf dem Wochenmarkt in Ochsenhausen und ebenfalls am 30. Oktober, von 14 bis 17 Uhr am katholischen Gemeindehaus in Ochsenhausen. Außerdem kann man den Apfelsaft bei der Firma Ziesel, Schloßstraße 36, Ochsenhausen erwerben.