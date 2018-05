Am Samstagabend sind in der katholischen Kirche St. Marien Aldingen Joelle Hofmann und Gina Anagnostopoulos in den Kreis der nunmehr 21 Ministranten aufgenommen worden. „Die Kirchengemeinde wünscht den beiden viel Freuden an ihrem Dienst“, so Pastroalreferent Peter Berrner.