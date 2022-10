Kretschmann mit MPK-Beschlüssen nur mäßig zufrieden

Etwas enttäuscht hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) reagiert. „Ich hätte gehofft, dass wir heute einen Knopf dranmachen“, sagte Kretschmann in Pittsburgh am Dienstagnachmittag (Ortszeit). An der Konferenz hatte er digital vom Innovation Room des Wyndham Grand Hotels teilgenommen. Kretschmann reist aktuell mit einer 100-köpfigen Delegation aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft durch die Vereinigten Staaten.

Als positiv bezeichnete Kretschmann, dass immerhin die großen Fragen nun geklärt seien. „Es wird zu einer sehr spürbaren Senkung der Gaspreise kommen, Strom wird nachfolgen“, sagte er. Wie genau die Kosten für Strom und Gas gedeckelt werden sollen, werde die dafür vom Bund eingesetzte Kommission bis Ende der Woche erklären, habe Kanzler Scholz den Ministerpräsidenten in Aussicht gestellt. „Die Einigkeit war da“, zeigte sich Kretschmann erfreut, „sowohl Unternehmen als auch die Bürger werden dann richtig spürbar entlastet.“

Nachfolger für 9-Euro-Ticket, Hilfen für Krankenhäuser und Flüchtlingskosten als große Fragen

Unklar sei hingegen, ob und in welchem Umfang dann weitere Hilfen nötig seien. Das hänge von den Entlastungen durch Strom- und Gaspreisdeckel ab, so Kretschmann. Konkret gehe es vor allem um drei kritische Fragen: Geld für Flüchtlingskosten, einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr und Hilfen für Krankenhäuser. Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft etwa hatte vorgerechnet, dass durch Kostensteigerungen allein die Kliniken im Südwesten Mehrkosten von 640 Millionen Euro dieses Jahr zu verkraften hätten.

Bereits im April hatten sich die Länderchefs mit dem Bund auf Unterstützung in Höhe von zwei Milliarden Euro für Flüchtlingskosten geeinigt. Mit dem Geld sollten die Kosten abgefedert werden, die den Ländern und Kommunen durch Geflüchtete aus der Ukraine entstanden sind und weiter entstehen. Vor der MPK hatte indes Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Beschluss infrage gestellt und die Verantwortung zurück an die Länder verwiesen. Dieser Streit ist nun vertagt. „Das hat man etwas herausgenommen aus dem Paket“, sagte Kretschmann. Wie und in welcher Höhe sich der Bund beteiligen werde, sei kommende Woche wieder Thema. „Geeint ist, dass der Bund sich beteiligt“, so der Südwest-Regierungschef. „Die Zusage besteht, dass der Bund sich rückwirkend ab Januar beteiligt, in welcher Höhe soll jetzt geklärt werden.“

Mehr Züge statt billige Tickets

Ebenfalls keine Einigung gab es am Dienstag zur Frage eines Billigtickets im Regionalverkehr. Kretschmanns Position hierzu ist klar: mehr und bessere Züge statt billige Tickets. „Es macht ja keinen Sinn, wenn wir nicht mehr Regionalisierungsmittel bekommen“, sagte er. Mit den Regionalisierungsmitteln des Bundes bezahlen die Länder Regionalzüge. „Es macht keinen Sinn, ein billiges Ticket zu haben, gleichzeitig bestellen wir Züge ab, weil wir die Regionalisierungsmittel nicht bekommen.“ Auch diese Frage bleibt nun bis kommende Woche ungeklärt.

Wer Schuld an den vielen offen gebliebenen Fragen ist, kommentierte Kretschmann so: „Schuldfragen sind nicht produktiv. Es ist einfach nicht zustande gekommen.“