Ministerpräsident Kretschmann empfängt Sigmaringer Sternsinger

Auch aus Sigmaringen sind Sternsinger nach Stuttgart gereist, um im Staatsministerium ihren Segen zu überbringen. „Die Sternsingerinnen und Sternsinger haben heute mit ihrem Segen einen Schatz zu uns getragen und uns damit reich beschenkt“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann laut einer Pressemitteilung des Ministeriums am Montag beim Empfang anlässlich der Aktion Dreikönigssingen im Staatsministerium in Stuttgart.

Indonesien als Patenland

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ war in diesem Jahr das Leitmotto. „Mit ihrer alljährlichen, so wertvollen Aktion zeigen sie uns, dass man auch Hoffnung schenken kann – das wichtigste Geschenk von allen“, wird der Ministerpräsident zitiert. Er dankte den Sternsingerinnen und Sternsingern von Herzen für ihr Engagement.

Im Südwesten wurden im letzten Jahr 7,8 Millionen Euro an Spenden von den Sternsingern gesammelt. Die baden-württembergischen Diözesen sind damit bundesweit Spitzenreiter.

Diese Gemeinden waren auch dabei

Neben den Sigmaringern waren neun weitere Gemeinden vertreten: Die Kirchengemeinde St. Konrad Seelsorgeeinheit Lorch/Alfdorf, die Kirchengemeinde Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit Schmiden, Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Tomerdingen, die Seelsorgeeinheit Konzenberg, die Kirchengemeinde St. Martin der Seelsorgeeinheit Sinzheim-Hügelsheim, die Seelsorgeeinheit Blumberg St. Genesius und die Seelsorgeeinheit Aglasterhausen-Neunkirchen.