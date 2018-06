Ministerium: Deutsche Ärzte sollen Timoschenko in Ukraine behandeln

Kiew (dpa) - Die in Haft erkrankte ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko will sich auf Rat deutscher Ärzte nun doch in ihrer Heimat behandeln lassen. Das teilte die stellvertretende ukrainische Gesundheitsministerin, Raissa Moissejewa, in Charkow mit. Demnach sei die frühere Regierungschefin bereit, ihre Therapie in einer Klinik außerhalb des Straflagers in Charkow zu beginnen. Timoschenko habe der Behandlung allerdings nur vorläufig zugestimmt. Bedingung sei die Anwesenheit von Spezialisten der Berliner Charité.