Minister Pfister zeichnet Ehinger „Ochsen“ aus

- Landeswirtschaftminister Ernst Pfister hat den Ehinger Gasthof zum Ochsen als „Seniorenfreundliches Hotel“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung nahm Ochsen-Wirt Hans-Peter Huber beim Fachkongress „Hotel Future“ in Böblingen entgegen. Dort hatte die Branche über die Herausforderungen und Chancen des demografischen Wandels für den Tourismus diskutiert. „Der demografische Wandel bietet vor allem im Tourismus viele Chancen, von denen sowohl Verbraucher als auch Unternehmen profitieren können“, sagte Pfister anlässlich der Veranstaltung. „Ältere Reisende haben konkrete Erwartungen an einen angenehmen Aufenthalt, einen angemessenen Service und gewisse Hilfeleistungen.“ Erstmals verlieh Pfister Qualitätszertifikate an Hotel- und Gastbetriebe. „Seniorenfreundliche Qualität heißt heute nicht mehr, einen Seniorenteller anzubieten. Unter Qualität verstehen wir, die hohen Ansprüche und besonderen Bedürfnisse unserer älteren Kunden zu erfüllen“, sagte Dehoga-Landespräsident Peter Schmid.