Minis spenden für Minis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 14-jährige Pascal möchte gerne anderen Kindern helfen und überlegt sich wie. Er beratschlagt sich mit seiner Ministrantengruppe in Unterankenreute. Die Jungs und Mädchen denken nach und entscheiden sich für einen Kuchenverkauf für den guten Zweck. Mit leckerem Selbstgebackenem wollen sie möglichst viel Geld für eine Spende sammeln. Die Bäcker machen sich ans Werk, Ideengeber Pascal backt selbst einen Käsekuchen, die Oberminis planen den Verkauf und am Ende kommen 600 Euro zusammen.

Dann macht sich die Gruppe auf den Weg nach Friedrichshafen. Sie wollen die Spende an die Kinderklinik des Klinikums Friedrichshafen übergeben. Die pflegerische Leitung des Mutter-Kind-Zentrums, Marie-Jose Falzone, freut sich sichtlich und erzählt, dass das Team das gespendete Geld in neue Spielsachen und neue Spieluhren für Babys investieren wird.

Die Altersspanne in der Minigruppe reicht von der neunjährigen Lotti bis hin zur 23-jährigen Elena – alle sind stolz und erzählen „... Kirschkuchen ging am besten“. Und wenn die Unterankenreuter Minis schon mal am See sind, müssen sie zum Abschluss auch noch ein Eis essen gehen, denn das haben sie sich verdient.