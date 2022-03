Minimalchance auf Platz zehn wahren

Schwenningen (wit) - Die Schwenninger Wild Wings gastieren in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Freitag, 19.30 Uhr, beim ERC Ingolstadt. Am Sonntag, 14 Uhr, gastieren dann die Nürnberg Ice Tigers in der Helios-Arena. Nach dem Spiel gegen Nürnberg gibt es eine kleine Abschlussfeier. Der Klassenerhalt des SERC ist nach der Niederlage der Krefeld Pinguine in Mannheim am Mittwoch in trockenen Tüchern.

„Wir sind froh, dass wir jetzt den Druck weg haben. Am Ende des Tages haben wir aber die nötigen Punkte eingefahren“, sagt Wild-Wings-Trainer und Sportdirektor Christof Kreutzer. Stürmer Daniel Pfaffengut pflichtet ihm bei. „Wir waren alle nervös, können jetzt befreit aufspielen.“

Theoretisch haben die Wild Wings sogar noch die Chance auf Rang zehn und damit auf die Pre-Play-off. Allerdings müsste viel zusammenkommen. Am Freitag müsste Bietigheim daheim gegen Köln nach Verlängerung oder Penaltyschießen gewinnen und beide Teams dürften am letzten Spieltag nicht mehr punkten. Schwenningen müsste seinerseite beide Partien gewinnen. Außerdem müssten Augsburg und Iserlohn Punkte liegen lassen. „Ich will die beiden letzten Spiele noch gewinnen und werde entsprechend aufstellen“, kündigt Kreutzer an. Verzichten muss er auf Tylor Spink, der mit einer Beinverletzung weiter ausfällt.

Mit Ingolstadt kreuzten die Schwenninger erst vor einer Woche die Schläger. Am 25. März gab es daheim eine 2:5-Niederlage. „Wir müssen in der defensive Zone besser spielen und unsere Chancen nutzen“, fordert Kreutzer. Die Wild Wings verloren in dieser Saison alle drei Vergleiche mit den Schanzern. Am 12. September siegte Ingolstadt zu Hause (2:1), am 31. Oktober gewann die Truppe von Trainer Doug Shedden am Bauchenberg mit 4:2.

Die Ingolstädter kommen in guter Form, siegten am Dienstag und Mittwoch jeweils auf eigenem Eis gegen die Bietigheim Steelers (4:2; 5:3). Den Einzug in die Pre-Play-offs haben die Panther sicher, Rang sechs ist möglich, aber unwahrscheinlich. Eigene Siege und Ausrutscher der Fischtown Pinguins sind Voraussetzung.

Nach dem Sonntag machen die Wild Wings Platz für die Nationalmannschaft, die sich in der Helios-Arena ab dem 3. Mai auf die Weltmeisterschaft in Finnland vorbereitet. Im Rahmen des Trainingslagers trifft die DEB-Auswahl am Sonntag, 8. Mai, 17 Uhr, auf Österreich.

Von den Schwenningern werden neben Verteidiger Johannes Huß, auch die Stürmer Alexander Karachun, Pfaffengut und der derzeit verletzte Boaz Bassen zum erweiterten DEB-Kader gehören. Pfaffengut (25, acht Tore) steht nach Informationen der „Schwäbischen“ kurz vor der Vertragsverlängerung bei den Wild Wings für eine weitere Saison.