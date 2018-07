Mindestens 41 Tote bei Brand in Hochzeitszelt

Brandkatastrophe: Mindestens 41 Frauen und Kinder sind in Kuwait während einer Hochzeitsfeier in einem Zelt ums Leben gekommen. Weitere 76 Meschen wurden verletzt. Viele von ihnen seien in sehr kritischem Zustand, berichteten arabische Fernsehsender. Deshalb werde befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Die Ursache für das Feuer in dem Hochzeitszelt ist noch unklar. Als ein möglicher Auslöser wurden in einem Al-Dschasira- Bericht brennende Kerzen genannt.