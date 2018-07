Im Nordirak sind bei einem Anschlag mindestens 20 Menschen getötet worden. 35 weiter wurden verletzt, als sich in Sindschar zwei Männer in die Luft sprengten. Sie waren in ein beliebtes Restaurant in der Nähe des Marktplatzes gestürmt. In der Stadt leben überwiegend Kurden. Sindschar liegt etwa 110 Kilometer nordwestlich von Mossul.