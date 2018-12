Mimmenhausen feiert einen weiteren Tiebreak-Sieg

Zum Abschluss der Hinserie in der 2. Volleyball-Bundesliga setzt der TSV Mimmenhausen ein weiteres Ausrufezeichen beim Heimspiel gegen die etablierte Reserve der United Volleys Rhein-Main. Vor erneut über 500 Zuschauern zeigte das Team von Trainer Christian Pampel eine taktisch ansprechende Leistung und ließ sich hierbei auch durch personelle Unwägbarkeiten nicht aus dem Konzept bringen. TSV-Coach Pampel prophezeite seinem Team dabei bereits vor der Partie: „Wenn uns der Start in die Begegnung gelingt, wird gegen Rüsselsheim etwas möglich sein.“ Der Mannschaft gelang ein Blitzstart. Im sich wiederholenden Muster machte Doru Pilihaci Druck im Aufschlag, Lukas Diwersy wehrte den Angriffsball der Gäste ab und Pampel oder Hofmann vollstreckten aus der Abwehr heraus. Nach knapp dei Minuten Spielzeit stand es 5:0. Ein Vorsprung, den der TSV aus einer stabilen Annahme heraus bis zur 1:0 Satzführung verteidigte (25:22).

Gäste steigern sich in Satz zwei

Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. Rüsselsheim brachte nun regelmäßiger den eigenen Side-Out durch, konnte hierbei immer wieder über die Mitte punkten. Der durch die Verletzungen von Kasprzak und Ott bereits deutlich dezimierte Annahmeriegel des TSV Mimmenhausen hatte hingegen mit einer weiteren personellen Schwierigkeit zu kämpfen: Libero Tobias Diwersy hatte mit starken Schwindelgefühlen zu kämpfen, mühte sich jedoch noch durch den zweiten Durchgang, da kein Ersatzlibero im Kader aufgeboten war. Hofmann und Pilihaci mussten entsprechend mehr Verantwortung in der Annahme übernehmen. Kleinere Abstimmungsschwierigkeiten zu Beginn sorgten hierbei für den ungefährdeten Satzausgleich der Gäste (25:20). Für Tobias Diwersy ging es dann Mitte des dritten Satzes jedoch definitiv nicht mehr weiter. Mimmenhausen beantragte entsprechend beim Spielstand von 10:11 im dritten Durchgang einen außerordentlichen Wechsel: Der zuvor auf Außen stark spielende Pilihaci wurde für Thomas Wolters ausgewechselt, streifte sich aber direkt das Libero-Shirt über, um die Annahme weiter zu stabilisieren.

Die Heimmannschaft wusste diesen widrigen Umständen jedoch zu trotzen und gestaltete den Satzverlauf durchweg ausgeglichen. Der einzige Schwachpunkt in diesem Durchgang waren hingegen sechs Netzfehler, die Mimmenhausen im Block unter anderem auch in der entscheidenden Spielphase produzierte. Somit ging trotz zweier Satzbälle für den TSV beim Spielstand von 24:23 und 26:25 der Satz letztlich doch an die hessischen Gäste (27:29). Mimmenhausen wehrte sich in Durchgang vier und gewann ihn mit 25:17 . Im Tiebreak behielt die Mannschaft mit 15:12 die Oberhand.

Spielertrainer Pampel war mit der Hinserie zufrieden: „Klar, es gibt noch viele Aspekte, die wir besser machen können und müssen“, sagte er und fasste zwölf Spiele zusammen, die die Mannschaft „trotz des Verletzungspechs echt gut bewältigt hat“. Sieben von zwölf Spielen gewonnen, „das ist unter den genannten Umständen stark.“