Milupa ruft Babybrei zurück

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 22 Jahre alter mutmaßlich psychisch kranker Mann hat am Mittwoch in der Stuttgarter Innenstadt einen mehrstündigen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Der 22-Jährige habe in der S-Bahn auf der Fahrt von Waiblingen nach Stuttgart Selbstgespräche geführt, teilte ein Sprecher mit. Ein 38 Jahre alter Zeuge hörte das Selbstgespräch mit, in dem es wohl um eine mögliche Bedrohung ging. Der 38-Jährige verstand den Inhalt demnach so, dass der 22-Jährige in der Innenstadt eine Gewalttat geplant haben könnte.