Millionenschaden bei Brand in Bowlingcenter

Haßfurt (dpa/lby) - Beim Brand eines Bowlingcenters in Haßfurt (Kreis Haßberge) ist am Mittwoch ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Von der ehemaligen Tennishalle, die seit vielen Jahren als Bowlingcenter und Lagerhalle genutzt wird, blieb nur ein Holzgerippe übrig. Auch ein benachbartes Gebäude mit einem Fahrrad- und Sportartikelgeschäft wurde durch die Flammen stark beschädigt. Warum das Feuer ausbrach, stand zunächst nicht fest. Am Donnerstag sollte ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamtes die Kriminalpolizei bei den Ermittlungen Schweinfurt unterstützen.

Der Brand breitete sich am frühen Morgen innerhalb kurzer Zeit auf die gesamte Halle aus. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Gebäude lichterloh. Es dauerte gut zwei Stunden, bis die Löschmannschaften das Feuer unter Kontrolle hatten.