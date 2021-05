Millionenprojekt in der Hangnach

An manchen Stellen gleicht die Leiblachstraße in der Hangnach einem Flickenteppich mit Schlaglöchern, Rissen und ausgebesserten Stellen. Deshalb soll ein knapp 1700 Meter langes Teilstück zwischen der Einmündung der Egghalder Steig (Abzweigung zur Diezlinger Straße) und der Kleingartensiedlung Hangnach saniert werden. Dies hat der Gemeinderat beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe auf mehr als eine Million Euro.

Die bisherigen Pläne sehen vor, dass die Leiblachstraße schmal bleibt: Sie soll demnach 3,20 bis 3,50 Metern breit sein und auf dem genannten Abschnitt zusätzlich sieben Ausweichbuchten erhalten. Einige Gemeinderäte würden die Straße aber gerne auf vier Meter verbreitern – zumindest überall dort, wo die Gemeinde Grundstücke besitzt. So fasst Bürgermeister Agthe gegenüber der Lindauer Zeitung das Meinungsbild am Ratstisch zusammen. An diesem Entscheidungsprozess sollen nun die Bürgerinnen und Bürger beteiligt. In der Frage, ob die Verbreiterung sinnvoll ist oder doch lieber nur Ausweichbuchten gebaut werden, sollen sie um ihre Meinung gebeten werden. Diese Informationsveranstaltung, bei der die Planvarianten mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt werden, findet am Donnerstag, 10. Juni, um 17 Uhr im Haus des Gastes statt.

Schon jetzt ist klar, dass die Sanierung der Leiblachstraße zwischen dem Kleingartensiedlung und der Einmündung der Egghalder Steig ein Millionenprojekt ist. Dies liegt nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe vor allem daran, dass die Baumaterialkosten stark gestiegen seien. Geplant ist, auf etwa der Hälfte dieses Abschnitts auch den Straßenunterbau zu erneuern. Beteiligen werden sich an dem Straßenbauprojekt auch die Elektrizitätsgenossenschaft Schlachters (EGS) und die Wasserversorgung Handwerksgruppe, um die Versorgungsleitungen auf Vordermann zu bringen. So sind nach Angaben von Bürgermeister Agthe die Wasserleitungen in diesem Bereich mehr als 80 Jahre alt und sanierungsbedürftig.

Den Löwenanteil der Kosten muss nach jetzigem Stand die Gemeinde schultern: rund 885 000 Euro. Auf die Handwerksgruppe kommen rund 130 000 Euro und auf die EGS knapp 30 000 Euro zu. In einem Punkt gibt Agthe Entwarnung: Die Entsorgungskosten werden seinen Angaben zufolge gering sein. Denn die Baugrunduntersuchung habe zum Glück ergeben, dass keine Schadstoffbelastungen vorhanden sind.