„Mile High City“ Denver: Eine Stadt mit Ausblick

Denver (dpa/tmn) - Die „Königin der Prärie“ ist flachbrüstig. Denver ist platt wie eine Briefmarke, und doch bieten sich ihrem Besucher grandiose Ausblicke. Denn die Hauptstadt Colorados sitzt auf einer Hochebene zu Füßen der Rocky Mountains.

Denver ist eine Stadt mit Aussicht: Von der Panoramaterrasse unter der vergoldeten Kuppel des Kapitols überblickt der Besucher 200 schneebedeckte Bergspitzen vor tiefblauem Himmel. Mit ihren vielen Universitätsabsolventen zählt sie heute zu den klügsten Städten in den USA.

Das Westernhemd mit den praktischen Druckknöpfen wurde hier erfunden - und der Cheeseburger. Trotzdem futtert sich Denver kein Speckpolster an. Colorado gilt als „dünnster Staat der USA“. Die „Denverites“ genannten Bewohner sind Fitness- und Freiluft-Fanatiker. Das Vorgebirge ist ihr Sportplatz.

Sogar die Luft ist hier dünner. Man gerät leicht aus der Puste, gibt das aber besser nicht zu. Denn „Sea Level is for Sissies“, wie die Aufkleber auf vielen Stoßstangen klarstellen - „Meereshöhe ist für Memmen“. Die „Mile High City“ trägt ihren Namen zu recht: Die 13. Stufe des Kapitols liegt genau eine Meile, 1609 Meter, über Normalnull. In der dünnen Luft fliegen Golfbälle zehn Prozent weiter. Und ein Bier haut einen viel schneller aus den Socken.

Der Bürgermeister weiß das. Bevor John Hickenlooper 2003 ins Rathaus gewählt wurde, begründete er die lokale Bierbrauerszene. Heute drängen sich allein in „Lower Downtown“, Denvers Party-Viertel, rund 90 Hausbrauereien, „Microbreweries“ genannt.

Der Neubau des Baseballstadiums startete 1995 die Wiederbelebung des heruntergekommenen Karrees von 25 Straßenblöcken. Viele der alten Backstein-Lagerhäuser sind inzwischen saniert, schicke Lofts und Galerien, Clubs, Cafés und Geschäfte sind eingezogen.

Die Indianer warnten einst die weißen Einwanderer, nicht am Zusammenfluss von Cherry Creek und South Platte River zu siedeln. Dort war 1858 Goldflitter entdeckt worden, ein Goldsuchercamp entstand. Niemand wollte auf die Warnungen der Indianer hören, doch in den ersten Jahren schienen sie Recht zu behalten: Denver brannte zweimal ab und wurde einmal überschwemmt.

Heute säumen Radwege den Cherry Creek. Künstliche Stromschnellen sprudeln auf der Höhe von „Confluence Park“ im Platte River. Kajaker üben Eskimorollen. Die „Millennium Bridge“, eine an einem 60 Meter hohen Mast aufgehängte Fußgängerbrücke, verbindet den Stadtteil Riverfront mit der „16th Street Mall“. Ein falscher venezianischer Campanile-Glockenturm und vielstöckige Bürogebäude flankieren Denvers Fußgängerzone mit ihren Straßencafés, Restaurants und Souvenirläden.

Kostenfreie Busse pendeln über die Fußgängerstraße vom Bahnhof bis zum Kapitol. In der Nähe liegen das große graue Rathaus und das Kunstmuseum. Wie eine alte Ritterburg sieht der Nordteil aus den 1970er Jahren aus. Noch extravaganter ist jedoch der Anbau von 2006, die erste große Arbeit von Daniel Libeskind in seinem Heimatland. Weit ausladende, mit Titan verkleidete geometrische Winkel erinnern an ein zackiges Bergkristall - das neueste Juwel in der Krone der Prärie-Königin.

Informationen für Denver-Touristen (eng.): www.denver.org

Tipps für Colorado-Reisende: www.colorado.com/Deutsch/

Denver

Reiseziel: Denver ist die Hauptstadt und mit rund 600 000 Einwohnern auch die bevölkerungsreichste Stadt des US-Bundesstaats Colorado. Im Großraum Denver leben knapp 2,8 Millionen Menschen.

Klima und Reisezeit: Dank der Rocky Mountains, die im Westen viele Regenwolken abfangen, herrscht ein mildes und trockenes Klima mit bis zu 300 Sonnentagen pro Jahr. Als beste Reisezeit gilt der Herbst mit Tageswerten um 20 Grad und kühlen, klaren Nächten.

Anreise und Formalitäten: Lufthansa und United Airlines fliegen direkt von Frankfurt/Main nach Denver. Zur Einreise ist ein Reisepass erforderlich, der für die Aufenthaltsdauer gültig sein muss. Ein Kinderreisepass wird nur anerkannt, wenn er ein Foto enthält, vor dem 26. Oktober 2006 ausgestellt und seitdem nicht verlängert wurde. Seit dem 12. Januar 2009 müssen alle Besucher, die ohne Visum einreisen, im Internet unter der Adresse https://esta.cbp.dhs.gov eine gebührenfreie elektronische Einreiseerlaubnis einholen.

Informationen: Colorado Tourism Office, c/o Get It Across Marketing, Neumarkt 33, 50667 Köln, Telefon: +49 221 2336407, E-Mail: colorado@getitacross.de