Milder Herbst nimmt Druck vom Arbeitsmarkt

Sigmaringen (sz) - Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sigmaringen geht weiter zurück. Im November verringerte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. Damit liegt der genau im landesweiten Schnitt. Es wird allerdings befürchtet, dass die Arbeitsmarktsituation mit Beginn des nächsten Jahres angespannter wird.

Die Schlechtwetterzeit auf dem Arbeitsmarkt hat zwar Anfang November begonnen, doch bei überwiegend mildem Herbstwetter hat es bislang im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen keine witterungsbedingten Arbeitsausfälle gegeben. Schon im dritten Monat in Folge konnten mehr Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden als neue Arbeitslose dazu kamen. Im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen wurden insgesamt 9020 Arbeitslose gezählt, 160 weniger als vier Wochen zuvor.

Entsprechend hat die Arbeitslosenquote im Bezirk um ein Zehntel Punkt auf 5.3 Prozent abgenommen. Vor einem Jahr waren bei einer Quote von 4,1 Prozent 2130 Menschen weniger ohne Job. Die Arbeitslosenquote für den Zollernalbkreis hat sich gegenüber dem Vormonat um 0,1 auf 5,5 Prozent verbessert. Die aktuellen Werte für die Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit: Hauptagentur Balingen 4,9 Prozent (minus 0,2), Albstadt 6,3 Prozent (minus 0,1) und Hechingen 5,1 Prozent (minus 0,1).

„Wir freuen uns über den erneuten Rückgang der Arbeitslosigkeit, haben aber auch zur Kenntnis genommen, dass die Zahl aller Arbeitskräfte, die eine Stelle suchen, zugenommen hat“, so Hans-Josef Baum, Leiter der Arbeitsagentur Balingen. „Dazu gehören auch solche“, erläutert er, „die jetzt zwar noch erwerbstätig sind, aber leider schon ihre Kündigung bekommen haben und in den nächsten Monaten in der Arbeitslosenstatistik zu Buche schlagen.“ Baum erwartet, dass das Klima am Arbeitsmarkt mit Beginn des neuen Jahres spürbar rauer wird, und zwar unabhängig von den üblichen Witterungseinflüssen. Bis jetzt konnte der Schutzschirm der Kurzarbeit Entlassungen im größeren Stil verhindern, aber die Frage ist, wie lange die betroffenen Unternehmen den Arbeitsausfall mangels Aufträgen noch durchhalten. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass trotz beendeter Rezession das Interesse an neuen Mitarbeitern nicht zunehmen wird.