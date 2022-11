Milch ist nicht gleich Milch: Was mancher Heumilchbauer anders macht

Alles wird teurer. Und überall wird gespart. Auch beim Einkaufen. Das zeigt eine neue Studie. Die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, dass 74 Prozent der Anfang Oktober befragte Verbraucher, momentan beim Einkaufen bewusst weniger Geld auszugeben. Bei der gleichen Befragung im Mai waren es noch elf Prozentpunkte weniger.

Wie wirken sich Inflation und Kaufverhalten auf die Produktion von höherpreisigen, regionalen Lebensmitteln aus? Ein Besuch bei den Arbeitsgemeinschaften der Heumilchbauern aus Deutschland und Österreich auf einem Bauernhof im Allgäu zeigt: Die Auswirkungen sind vielfältig – und die Nachhaltigkeit profitiert.

Ein überzeugter Heumilch-Bauer erzählt

Hubert Hofer ist überzeugter Heumilch-Bauer. Zusammen mit seiner Frau Ingrid und Sohn Christoph kümmert er sich um 100 Milchkühe auf einem Hof zwischen Kißlegg und Leutkirch. „Ich mag diese vielen Folien und Planen nicht, die man für Silage-Futter braucht“, sagt er.

Und gibt zu: Er hat auch etwas gegen den Geruch von vergorenem Gras. Damit seine Kühe aber auch durch die Fütterung von Heu und möglichst wenig Kraftfutter ordentlich Milch geben, ist seine Futterproduktion aufwendig – unter anderem auch energieaufwendig.

So funktioniert eine moderne Heuhalle

In der Heuhalle von Hubert Hofer stehen zwei große Aggregate. Sie treiben sogenannte Kondenstrockner an, die wetterunabhängig die Feuchtigkeit aus dem Heu ziehen. Wer denkt, dass man, um Heu zu bekommen, Gras nur möglichst lange auf der Wiese liegen lassen und wenden muss, liegt falsch: „Ich versuche möglichst wenig, mit dem Heuwender über die Felder zu kreiseln“, erklärt der Landwirt.

Das spart Diesel und schützt so – wenn die Aggregate demnächst mit PV-Strom vom Dach der Heuhalle betrieben werden – die Umwelt. Der Hauptgrund für die Trocknung in der Halle ist aber: Das Heu kann weniger dürr vom Feld geholt werden, so bleiben Nährstoffe, Eiweiße und Kräuter erhalten. Hubert Hofer spart sich durch das bessere, eigene Futter einen Teil des Getreidekraftfutters ein.

Emmentaler gibt’s nur mit Heumilch

Die Milch von den Kühen der Hofers geht an die Emmentaler-Käserei in Leupolz. Dort machen sie aus der Heumilch Käsespezialitäten, die sich aus anderen Milchsorten gar nicht herstellen lassen. Und damit die sich gut vermarkten lassen, haben sich Landwirte und Molkereien in Deutschland und Österreich je zu einer „Arbeitsgemeinschaft Heumilch“ zusammengeschlossen. Diese haben sich die „Heumilch“ als garantiert traditionelle Spezialität von der Europäischen Union anerkennen lassen.

Nur unter einem Prozent der Milch in Baden-Württemberg werden als Heumilch hergestellt. Hauptmerkmal ist dabei der Verzicht auf Silagefutter. Im benachbarten Österreich gibt es 15 Prozent Heumilch, erklärt Christiane Mösl, die Geschäftsführerin der dortigen AG-Heumilch. Sie kümmert sich unter anderem um „zielgruppengerechte Werbung“ für die Milch.

Wie wirkt sich die Inflation aus?

Doch haben solche Marketing-Strategien noch Erfolg in Zeiten, in denen immer mehr Menschen jeden Cent zweimal umdrehen müssen – auch im Supermarkt? „Spezialitäten zu verkaufen ist zurzeit sicher schwieriger als Standardware“, sagt Josef Hengge vom Aufsichtsrat der Leupolzer Heumilch-Käserei. Letztere ist der größte Heumilch-Verarbeiter in Baden-Württemberg. Tendenziell sind die Milchpreise aktuell hoch.

Konventionelle Landwirte konnten aufholen

Auch wenn sie bei der konventionellen Milch, so Hofer und Hengge, noch mehr gestiegen sind als bei Bio- oder Heumilch. Sie sind sich mit Blick auf die Kollegen einig: „Das Konventionelle hatte einfach mehr aufzuholen, die waren vor den aktuellen Preissteigerungen viel zu schlecht bezahlt.“

Als Heumilch-Bauern könnten sie sich nicht beschweren, sagen die Landwirte. Die Heuqualität stimmt, sind sich auch Hubert und Christoph Hofer einig. Mit einem vollen Heustock können sie zusammen mit ihren 100 Milchkühen dem Winter entspannt entgegensehen. Ehe es für die Kühe im nächsten Frühjahr wieder auf die Weide zum grasen und die Landwirte auf den Traktor zur Heuernte geht.