Erwachsene Zuwanderer, die neu in den Bodenseekreis ziehen, stehen vor vielen Herausforderungen: Sie müssen ihren Alltag rund um Wohnen, Arbeit, Schule, Kindergarten und Gesundheitssystem organisieren, die zuständigen Ansprechpartner in Ämtern und Behörden finden, viele Formulare ausfüllen. Und das auch dann, wenn sie noch keine Deutschkenntnisse haben. Um Zuwanderer in ihrem neuen Alltag zu unterstützen, hat der Bund 2005 das Angebot der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, kurz MBE, ins Leben gerufen. Maßgeblich finanziert wird das Angebot vom Bundesministerium des Innern. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Friedrichshafen ist Träger der MBE-Beratungsstelle und damit Anlaufpunkt für Menschen ab 27 Jahren, die eingewandert sind und eine Aufenthaltserlaubnis haben, die auf Dauer angelegt ist, ebenso Spätaussiedler und Zugewanderte aus der Europäischen Union. Jüngere Zugewanderte werden im Bodenseekreis vom CJD Bodensee Oberschwaben begleitet.

Vor dem Hintergrund einer drohenden Kürzung der Mittel für die MBE durch den Bund wollen die Beratungsstellen den siebten Aktionstag für die Migrationsberatung am 30. Juni 2021 nutzen, um auf die große Bedeutung der MBE nicht nur für die Zuwanderer, sondern für die gesamte Gesellschaft hinzuweisen. Denn die MBE leistet einen essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe für Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Um den hohen Qualitätsstandard der Beratung sicherzustellen, sind eine Aufstockung der Finanzierung über das Bundesministerium des Innern und eine Verankerung der MBE als dauerhaftes Angebot unerlässlich. In der MBE des Roten Kreuzes im Bodenseekreis sind vier Mitarbeiterinnen beschäftigt. Im Fokus der Beratung stehen die Rat suchende Person und ihre Familienangehörigen.

Die Zahlen zeigen, dass das Angebot der MBE ungebrochen nachgefragt ist und der Bedarf für Beratung bei den Zugewanderten weiter steigt. Im Jahr 2019 waren es noch 472 Beratungsgespräche, die die Mitarbeiterinnen führten. Im vergangenen Jahr stieg diese Zahl bereits auf 631. Hinzu kommen unzählige Kurzberatungen, sei es telefonisch, persönlich oder per E-Mail.

Corona hat auch die Arbeit in der MBE vor große Herausforderungen gestellt. Viele der teils sehr zeitaufwändigen Beratungsgespräche fanden telefonisch oder online statt. Immer mehr Ratsuchende nutzten dafür die digitale Plattform Mbeon, die bundesweit in etwa 30 Sprachen passgenaue Unterstützung bietet.