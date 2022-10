Mietinger Fußballerinnen siegen

Mietingen (sz) - Der SV Mietingen I verbesserte sich nach dem 4:1-Sieg beim Nachbarclub SGM Baltringen/Schemmerhofen auf den dritten Tabellenplatz in der Regionenliga. Und der SV Mietingen II bleibt nach dem 2:1-Erfolg gegen die SGM SV Alberweiler/Schemmerhofen weiterhin alleiniger Tabellenführer in der Bezirksliga. Und so liefen die Spiele:

Im Nachbarschaftsduell bei der noch punktlosen Tabellenletzten SGM SV Baltringen/ Schemmerhofen hatten die Mietinger Damen einen schlechten Start. Verena Arendt (8.) überraschte mit einem schnellen Konterangriff die hochstehende Mietinger Abwehr und erzielte die 1:0 Führung. Auch in der Folge hatte die Heimelf überraschend mehr Spielanteile und Chancen, die Führung auszubauen. Mitte der ersten Halbzeit übernahm Mietingen das Spielgeschehen und kam durch Jessica Ganz (22.) nach einem feinen Zuspiel von Johanna Dwornik zum 1:1 Ausgleich. Eine Viertelstunde später erlief Jessica Ganz (37.) einen Spieleröffnungspass in der Baltringer Hälfte und traf zum 2:1 Halbzeitstand. Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Johanna Dwornik erlief den Pass aus dem Baltringer Anspiel, passte auf Melli Egle (46.), die zum 3:1 für den SV Mietingen traf. Bei einem weiteren Fehler der Heimelf im Strafraum reagierte Jessica Ganz (56.) am schnellsten und erzielte das 4:1. Weitere Torchancen von Doreen Arnold, die sich zweimal sehenswert durch die Baltringer Abwehr dribbelte, blieben ohne Erfolg. Obwohl Baltringen über die gesamte Spielzeit eine kämpferisch starke Leistung bot, blieb es bis zum Schlusspfiff auf Grund der starken zweiten Halbzeit beim verdienten klaren Erfolg für den SV Mietingen I.

Der Tabellenführer SV Mietingen II hatte zu Beginn gegen die SGM SV Alberweiler III/ TSV Warthausen II mehr Spielanteile, nutzte allerdings die Überlegenheit und gute Torchancen nicht, um in Führung zu gehen. Im Verlauf der ersten Spielhälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und gestalteten die Partie ausgeglichen. Nach einer Flanke von Kathrin Denzel in den Strafraum nutzte Lorena Rolser ihre Chance und vollendete zur 1:0 Führung für den SVM II. Mit der verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang war Mietingen das dominante Team, scheiterte aber immer wieder an der Gästeabwehr. Konterangriffe der Gäste blieben Dank einer sehr guten Leistung der Mietinger Torhüterin Marita Lang und ihrer Abwehr ohne Erfolg. Einen Eckball von Sarah Birk konnte die Gästeabwehr nicht klären, Lena Kohn (69.) nutzte die Situation und versenkte den Ball zum vorentscheidenden 2:0. Katharina Denk (87.) gelang kurz vor Spielende noch der 2:1 Anschlusstreffer für die Gäste.