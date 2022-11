Mietinger Frauen führen Tabellen souverän an

Mietingen (gesi) - Beide Frauenfußballmannschaften des SV Mietingen sorgen für Furore in der Regionen- und Bezirkliga. Bisher ohne Punktverlust gewann die zweite Mannschaft auch ihr zehntes Spiel gegen die bisher punktgleiche SG Aulendorf/Bad Buchau 2:1 und setzte sich damit an die Tabellenspitze. Ebenfalls souverän an der Tabellenspitze steht die erste Mannschaft. Die Fußballerinnen setzten sich auswärts mit 0:3 gegen die die SGM Airtrach/Tannheim durch.

SGM Aitrach/Tannheim - SV Mietingen I 0:3 (0:1): In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab. Der SV Mietingen kam immerhin zu drei Torchancen, einmal war Johanna Dwornik (40.) nach einem feinen Zuspiel von Melli Egle zum 1:0 Halbzeitstand erfolgreich. In der zweiten Hälfte kontrollierte der SVM das Spiel und erspielte sich vermehrt Chancen. Auch das 2:0 erzielte Johanna Dwornik (79.). Tannheim kam nur einmal vor das Mietinger Tor, SVM-Torhüterin Teresa Dobler konnte den langen Ball in „Manuel Neuer-Manier“ jedoch ablaufen. Den Schlusspunkt setzte Melli Egle in der 90. Minute, als sie einen Freistoß von Marie Neuer zum 3:0 verlängerte.

SV Mietingen II - SG Aulendorf/Bad Saulgau 2:1 (1:0): Das Spitzenspiel zwischen den punktgleichen Tabellenführern konnte der SV Mietingen II in einer offenen, kampfbetonten Partie für sich entscheiden. Nach einer Flanke von Sarah Birk in den Strafraum nahm Lisa Müller gekonnt den Ball mit und vollendete zur 1:0 Führung für den SVM (18.). In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck, aber auch Mietingen kam durch Konter zu Torchancen. Lisa Müller legte der freistehenden Lena Kohn auf, die keine Mühe hatte auf 2:0 zu erhöhen (68.). Die letzten zehn Minuten gehörten den Gästen: Nach einer Flanke in den Mietinger Strafraum, fiel der abgefälschte Ball Merleen John vor die Füße, die auf 1:2 verkürzte.