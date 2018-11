Mietingen und Gutenzell setzen sich ab

ch - Das Führungsduo ist der große Gewinner des 15. Spieltags der Fußball-Bezirksliga Riß gewesen. Tabellenführer Mietingen setzte sich bei Aufsteiger Ummendorf klar mit 5:0 durch, Verfolger Gutenzell kam beim anderen Aufsteiger Baustetten zu einem 3:2-Sieg. Vier Punkte hinter dem VfB ist der neue Tabellendritte Sulmetingen positioniert, der beim eigenen 3:2-Sieg gegen Baltringen von der 1:2-Heimniederlage der SF Schwendi gegen den SV Dettingen profitierte.

SV Ringschnait – SV Eberhardzell 2:1 (1:1). Auf dem Biberacher Kunstrasenplatz entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. Gästekeeper Patrick Lerch war nach zwei Minuten gegen Martin Sowa auf dem Posten, SVR-Keeper Sebastian Wursthorn parierte den Freistoß des auffälligsten Gästeakteurs Matthias Rehm. Aus der folgenden abgefangenen Ecke resultierte das 1:0, als Manuel Münst (18.) ein 60-Meter-Solo abschloss. Martin Hauler (34.) gelang für den SVE mit einem sehenswerten Seitfallzieher aus 15 Meter das 1:1. Anthony Procopio für den SVR und Rehm für die Gäste hatten weitere gute Chancen. Manuel Münst (50.) verwertete einen an Stefan Grell verwirkten Elfer zum 2:1. Der SVR ließ danach gute Chancen liegen, Keeper Wursthorn (90.) hielt gegen Rehm den letztlich verdienten Sieg fest.

SV Baustetten – VfB Gutenzell 2:3 (1:1). Dem 1:0 durch Florian Huber (17.), der aus dem Gewühl heraus erfolgreich war, ließen die Gäste fast postwendend durch einen von Michael Poser (19.) verwandelten und berechtigten Foulelfmeter den 1:1-Ausgleich folgen. Bis zur Halbzeit hatte der Tabellenzweite aus Gutenzell dann auch optische Vorteile und Pech mit einem Lattentreffer. Martin Schick (60.) gelang per Hacke das 2:1 für den SVB, die kampfstarken Gäste schlugen aber mit einem Doppelschlag entscheidend zurück. Andreas Höhn (69.) sorgte nach einem Freistoß für den Ausgleich, Matthias Wiest (73.) mit einem abgefälschten Schuss für das 2:3. In der Schlussphase ließen die cleveren Gäste trotz größter Bemühungen der Heimelf nichts mehr anbrennen.

SF Schwendi – SV Dettingen 1:2 (1:1). In Schwendi sahen die Zuschauer zwei offensiv eingestellte Teams, die mit hohem Tempo spielten. Die Gäste hatten nach wenigen Minuten ihre erste gute Möglichkeit, aufseiten der Heimelf scheiterte Adrian Matits am aufmerksamen Gästekeeper David Kraus. Marcus Hermann (30.) verlängerte einen Freistoß von Spielertrainer Andreas Betz zum 0:1 in die Maschen. Dem 1:1-Ausgleich von Felix Koch (32.) ging ebenfalls ein Freistoß voraus, der sich ins Gästetor senkte. Nach dem Wechsel flaute die Partie etwas ab, Chancen zu Toren hatten aber beide, die beste auf SF-Seite Serkan Tokmak. Nach einem Eckball von Betz brachte Steffen Zott (77.) das Leder über die Linie. Die Heimelf hatte in der Schlussphase Vorteile, konnte aber nichts mehr am nicht unverdienten Gästesieg ändern.

TSV Ummendorf – SV Mietingen 0:5 (0:3). Der Tabellenführer bot in Ummendorf einen guten Auftritt und überzeugte in allen Mannschaftsteilen. Dem starken Gegenpressing der Gäste hatte die Heimelf außer zwei oder drei guten Offensivaktionen wenig entgegenzusetzen. Robin Ertle (11.) markierte nach einem Ballverlust der Heimelf das 0:1, Dominik Glaser (25.) war wiederum nach schnellem Umschaltspiel des Tabellenführers aus 16 Metern zum 0:2 erfolgreich. Nach einem sehenswerten Angriff über die Außenposition zeichnete Roland Mayer (35.) für das 0:3 verantwortlich. Die Gäste spielten auch nach der Pause konsequent weiter, Roland Mayer (65.) war aus der zweiten Reihe zum 0:4 erfolgreich. Christian Glaser (85.) setzte mit seinem achten Saisontreffer den Schlusspunkt zum 0:5.

SV Sulmetingen – SV Baltringen 3:2 (1:1). Die Heimelf kam in einer temporeichen Partie zu einem knappen, aber verdienten Last-Minute-Sieg. Ercan Tekin (7.) nutzte einen SVS-Abwehrfehler zum 0:1. Florian Werz (29.) gelang das 1:1, Minuten zuvor konnten die Gäste noch auf der Linie klären. Dies gelang auch SVS-Spielertrainer Heiko Gumper vor der Pause. Der SVS hatte auch nach dem Wechsel mehr Spielanteile, Marco Hagel (47.) gelang auf Vorarbeit von Frank Frommann das 2:1. Gumper verpasste mit einem vergebenen Elfer die Vorentscheidung. Ilyas Aksit (65.) sorgte stattdessen mit einer guten Einzelaktion für das 2:2. Nach verpassten hochkarätigen Chancen des SVS durch Hagel, Frank Brehm und Marc Scheffold standen die Zeichen auf Remis, ehe Timo Bayer (90. +3) in der letzten Aktion des Spiels eine Ecke von Gumper zum 3:2 einnickte.

Olympia Laupheim II – SV Reinstetten 3:1 (3:1). Die Gastgeber kamen aufgrund einer starken ersten Halbzeit zu einem verdienten Sieg. Das 1:0 entsprang einer Co-Produktion der beiden Olympia-Spielertrainer: Georg Depperschmidt (10.) wuchtete eine Flanke von Nikolaos Liolios per Flugkopfball ins Tor. Tekin Altun (17.) ließ mit einem platzierten Schuss aus halblinker Position das 2:0 folgen. Die Gäste kamen durch einen abgefälschten Schuss von Igor Lazarev (33.) zum 1:2. Kurz vor der Pause stellte Patrick Hanisch (45.) mit einem Heber auf Zuspiel von Depperschmidt den alten Vorsprung wieder her. Die Gastgeber verwalteten das Ergebnis nach der Pause, die gut auf dieses Spiel vorbereiteten Gäste versuchten alles, blieben aber im Abschluss zu harmlos.