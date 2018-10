Mieten zwischen Alb, Allgäu und Bodensee: So zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation

Als für Sandra Hasancic klar war, dass sie aus Norddeutschland in ihre Heimat Tuttlingen zurückkehren würde, war sie verunsichert. Würde sie als Alleinerziehende überhaupt eine bezahlbare Wohnung für sich und ihren fünf Jahre alten Sohn finden? Wie lange würde das wohl dauern? Erzählungen von Bekannten und Freunden machten ihr wenig Hoffnung. Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnungen würden kaum angeboten, vieles werde „unter der Hand“ angeboten.

Sorgen wie die 34-Jährige machen sich viele. Im Mai hatten wir auf Schwäbische.de die Leser aufgegfordert, uns ihre Erfahrungen zu schildern und an einer kurzen, nicht repräsentativen Umfrage teilzunehmen. Innerhalb weniger Tage gingen mehr als 300 Reaktionen ein. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

Besonders junge Familien haben es demnach schwer. So berichtet eine Mutter mit einem fünf Jahre alten Kind, dass sie mit ihrer kleinen Familie bereits seit mehr als einem Jahr auf der Suche nach einer Erdgeschoss-Wohnung oder einem kleinen Häuschen sei. In Schemmerhofen (Landkreis Biberach) sei das nach ihrer Einschätzung jedoch fast unmöglich geworden. Zwei mal hätte es etwas Passendes gegeben, die Vermieter hätten die Familie jedoch abgelehnt, weil sie nur an Interessenten mit älteren Kindern vermieten würden - „die machen weniger Krach“, so die Begründung.

Die Mietpreise sind in Schemmerhofen in den letzten drei Jahren so in die Höhe geschnellt, das es für normal verdienende Familien bald nicht mehr bezahlbar ist. Daniela S.*

Auch ein Hundehalter berichtet von negativen Erfahrungen: „Wir besitzen einen Hund, Labrador, 10 Jahre alt“, schreibt Kai W.* Als er ein Inserat entdeckte, in dem Haustiere „nach Vereinbarung“ erlaubt seien, griff er sofort zum Telefon. Das Gespräch sei jedoch recht schnell beendet gewesen: Ein Hund gehe gar nicht. Ein Haustier sei für sie ein Goldfisch, aber nichts anderes.

Eine bezahlbare Wohnung mit Hund zu finden ist im Kreis Ravensburg schier unmöglich. Kai W.*

Eine andere Umfrageteilnehmerin beklagt die „Unfreundlichekeit und Arroganz der schwäbischen Vermieter“, die ihr bei der Wohnungssuche entgegengeschlagen sei, als sie mit ihrem Mann aus Norddeutschland in die Nähe von Ulm zog. „Als Mieter ist man hier automatisch ein asozialer Schmarotzer“, schildert Anja W.* ihre Eindrücke. Sie werde daher mit ihrem Mann nach Franken umziehen.

Als Nichtschwabe hat man das Gefühl unwillkommen zu sein. Anja W.*

Etwa 30 solcher Schilderungen haben die Redaktion erreicht. Doch stehen diese Erfahrungsberichte stellvertretend für die Schwäbische.de-Leser? In einem zweiten Teil der Umfrage wollten wir mehr über Ihre aktuelle Wohnsituation wissen. Auf wie vielen Quadratmetern leben Sie? Haben Sie Ihre Wohnung von einer Genossenschaft oder einer Privatperson gemietet? Auch nach der Zufriedenheit mit der Größe, Lage und den Kosten Ihrer aktuellen Wohnung haben wir Sie gefragt. Die Ergebnisse finden Sie hier in einer interaktiven Grafik aufbereitet. Über die einzelnen Menüs können Sie sich die Ergebnis-Grafik nach Ihren eigenen wünschen anpassen. Probieren Sie es aus:

Rund die Hälfte der Befragten gab an, in den folgenden sechs Monaten umziehen zu wollen, fast jeder Dritte ist in den vergangenen fünf Jahren mindestens einmal umgezogen. Die Gründe im Detail:

Sandra Hasancic hat bei der Wohnungssuche Glück. Nach nur zwei Besichtigungen hat die alleinerziehende Mutter eine passende Wohnung für sich und ihren fünfjährigen Sohn gefunden. „Zur Arbeit sind es nur zwei Minuten“, sagt die 34-Jährige. Und auch ihr Sohn kann allein in die Schule laufen. Das sie so unproblematisch eine Wohnung gefunden hat, verdankt sie einem Zufall. Nachdem sich die die Erzieherin auf eine Wohnungsanzeige gemeldet hatte, stellte sich heraus: Auch die Vermieterin arbeitet bei der Stadt Tuttlingen. Da war die Entscheidung schnell gefallen.

*Namen von der Redaktion geändert.