Michel-Buck-Gemeinschaftsschule feiert den Abschluss

Ertingen/Herbertingen (sz) - Die Abschlussfeier der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen/ Herbertingen fand am 15. Juli in der Kulturhalle in Ertingen statt. Rektor Markus Geiselhart gratulierte 26 Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern zu ihrer bestandenen Hauptschulabschlussprüfung. 48 Zehntklässlerinnen und -klässler erhielten ihr Realschulabschlusszeugnis, 12 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse wurden mit dem gymnasialen Versetzungszeugnis entlassen.

Preise und Belobigungen erhielten in der Klasse 10a: Belobigungen: Baur Michael, Ertingen; Henning Noel, Bad Saulgau; Konjevic Marko, Ertingen; Simeon Niklas, Bad Saulgau; Schinn Sebastian, Herbertingen. Preise: Fessler Hannes, Bad Saulgau; Kathan Sandro, Herbertingen-Marbach; Wicker Sarah, Bad Saulgau.

Klasse 10b: Belobigungen: Avlayici Mehmet-Musa, Herbertingen-Mieterkingen; Förschner Linus, Anzic Laura-Marie, Bad Saulgau; Hernandez Roldan Maria Salomé, Ertingen-Binzwangen; Praegla Jana, Bad Saulgau. Preise: Mayer Ferdinand, Altheim-Heiligkreuztal; Zimmermann Julian, Ertingen; Bessei Lina-Josefine, Hohentengen-Ölkofen; Birkhofer Lena, Bochukova Velizara, Herbertingen; Gebhart Leonie, Bad Saulgau-Moosheim; Geiselhart Linda, Dürmentingen; Joost Laura, Herbertingen; Kloß Anna, Bad Saulgau; Müller Lea, Herbertingen-Mieterkingen; Schmid Leonie, Suckert Anmarie, Tomas Michelle, Ertingen.

Klasse 10c: Belobigungen: Baur Samuel, Herbertingen-Mieterkingen; Boscher Klemens, Koch Jan, Schmidt David, Ertingen. Preise: Boscher Klara, Eninger Leonie, Ertingen; Grützner Josefine, Herbertingen; Kappeler Hannah, Ertingen-Binzwangen; Mezler Annabel, Herbertingen-Marbach.

Klasse 9c: Belobigungen: Buck Franziska, Ertingen-Erisdorf; Halder Judith, Herbertingen-Mieterkingen; Krock Lea Sophie, Herbertingen-Marbach. Preise: Engelhart Lara-Fabienne, Herbertingen.

Sonderpreise gab es für: Fach Gemeinschaftskunde: Boscher Klara (10c), Ertingen; Fach Geografie: Birkhofer Lena (10b), Herbertingen; Fach IMP: Förschner Linus (10b), Bad Saulgau; Fach WBS: Müller Lea (10b), Herbertingen-Mieterkingen; Fach evangelische Religion: Fessler Hannes (10a), Bad Saulgau; Bessei Lina-Josefine (10b), Hohentengen-Ölkofen; Fach katholische Religion: Kappeler Hanna (10c), Ertingen-Binzwangen; Boscher Klara (10c), Ertingen; Musisch-künstlerischer-Preis im Bereich Musik und Kunst: Birkhofer Lena (10b), Herbertingen; Fessler Hannes (10a), Bad Saulgau; Bessei Lina-Josefine (10b), Hohentengen-Ölkofen; Grützner Josefine (10c), Herbertingen; Schmid Leonie (10b), Ertingen; Fach Sport: Mehmet-Musa Avlayici (10b), Herbertingen-Mieterkingen; Boscher Klara (10b), Ertingen; Geiselhart Linda (10b), Dürmentingen; Fach Spanisch: Müller Lea (10b), Herbertingen-Mieterkingen; Fach Biologie/Physik/Chemie: Kathan Sandro (10a), Herbertingen-Marbach; Fach NwT: Baur Michael (10a), Ertingen; Fach Französisch: Wicker Sarah (10a), Bad Saulgau; Fach AES: Kappeler Hannah (10c), Ertingen-Binzwangen; Zimmermann Julian (10b), Ertingen; Fach Technik: Fessler Hannes (10a), Bad Saulgau; Fach Mathematik: Gebhart Leonie (10b), Bad Saulgau-Moosheim; Fach Englisch: Birkhofer Lena (10b), Herbertingen; Gebhart Leonie (10b), Bad Saulgau-Moosheim; Michel-Buck-Preis: Wicker Sarah (10a) Bad Saulgau; Unternehmerpreis: Engelhart Lara-Fabienne (9c), Herbertingen; Rotary-Preis für Soziales Engagement: Grützner Josefine (10c), Herbertingen; Soziales Engagement: Kappeler Hannah (10c), Ertingen-Binzwangen; Günther-Blauw-Preis für die beste Hauptschulabschlussprüfung: Engelhart Lara-Fabienne (9c), Herbertingen; Günther-Blauw-Preis für die beste Realschulabschlussprüfung: Mezler Annabel (10c), Herbertingen-Marbach; Wicker Sarah (10a), Bad Saulgau; Günther-Blauw-Preis für das beste Gymnasiale Abschlusszeugnis: Gebhart Leonie (10b), Bad Saulgau-Moosheim.