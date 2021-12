Michaels-Chor Abtsgmünd ehrt langjährige Mitglieder

Wie schon im letzten Jahr konnten die langjährigen Sängerinnen und Sänger des Michaels-Chor der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Michael Abtsgmünd nicht im Rahmen der Cäcilienfeier am Vorabend des ersten Advent geehrt werden. So nahmen P. Johny Maniamkeril und Vorstand Wolfgang Schulz am Ende des Vorabendgottesdienstes zum dritten Advent in der Pfarrkirche Sankt Michael die diesjährigen Ehrungen vor. Beide dankten den Geehrten für ihre langjährige Treue zur Kirchenmusik und übergaben Ehrenurkunden und ein kleines Geschenk. Geehrt wurden: für zehn Jahre Chorzugehörigkeit Thomas Bieg. Seit 25 Jahren singen Adelinde Bäurle und Armin Friedrich. Für 35 Jahre Chorgesang bekam Rosalinde Sorg eine Urkunde.