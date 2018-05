Michaela von Langsdorff folgt auf Elisabeth Isbary

Wechsel an der Spitze er Reitervereinigung Biberach: Nach 17 Jahren an der Spitze des Vereins hat Vorsitzende Elisabeth Isbary ihr Amt an Michaela von Langsdorff abgegeben. Bei der Mitgliederversammlung wurde sie mit großer Mehrheit gewählt.

Elisabeth Isbary war seit 1994 im Vorstand der Reitervereinigung Biberach tätig, bis 2001 als Jugendwart. In diese Zeit fielen die ersten Jugendturniere und die ersten Kooperationen, insbesondere mit der Gaisentalschule. Das herausragende Ereignis ihrer Amtszeit war die Aussiedlung vom ehemaligen Gelände, heute Aldi, im Jahr 2005/2006. In mehr als 20000 Eigenleistungsstunden wurde die neue Anlage gebaut und die alte abgebaut.

Der neuen Vorsitzenden stehen Christof Schäfer als zweiter Vorsitzender, Josef Sauter als Geschäftsführer, Martina Luxenburger als Kassenwartin, Katrin Buchhold als Reitwartin, Antje Rolka als Schriftführerin und Nicola Praxl als Jugendwartin zur Seite. In den Ausschuss wurden Sonja Eble, Stefan Hörnle, Anja Lang, Corinna Schölch, Christoph Schwellinger, Nina Waibel und Monika Weisser gewählt. Auf Martin Ernst, der 17 Jahre lang Kassenprüfer war, folgt nun Günter Wall.

Andrea Berlin geht in Ruhestand

Veränderungen wird es auch bei der Reitausbildung und in der Betriebsleitung geben: Nach 31 Jahren geht Pferdewirtschaftsmeisterin Andrea Berlin in den Ruhestand gehen. Mit Pferdewirtin Sabrina Link wurde eine kompetente Nachfolgerin gefunden. Andrea Berlin blickte zufrieden auf ihre Tätigkeit zurück. Sie habe als ausgebildete Architektin damals ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die Erfolge ihrer Schüler beim Jugendturnier seien ein schöner Abschluss. Für 50-jährige Vereinsmitgliedschaft erhielten Andrea Berlin, Otto Strohmaier, Horst Lehmann und Bertram Bendixen eine Ehrennadel.

Fokus auf der Jugendarbeit

Mit 460 Mitgliedern im Alter von drei bis 92 Jahren gehört die Reitervereinigung Biberach zu den großen Vereinen des württembergischen Pferdesportverbands. 29 neue Mitglieder kamen im vorigen Jahr hinzu, acht Schulpferde stehen zur Verfügung. 170 Kinder, Jugendliche und junge Reiter sind im Verein aktiv. Auf der Jugendarbeit soll auch weiterhin der Fokus liegen.

Die Zahl der erteilten Reitstunden hat sich bei rund 365 Stunden im Monat eingependelt. Sonderstunden wie die Montags-Springstunde von Christof Schäfer, sowie die Dressurkurse von Hansi Bauer, werden regelmäßig von erfahrenen Reitern angeboten, so dass bei der Vielfalt fast jeder Reiter den passenden Ausbilder finden kann.

Der Ponyunterricht wird durch Jugendliche des Ponyteams Magdalena Ganahl, Hannah Vossheinrich, Lisa Dolkemeyer und Florina Zell, jeweils mit jüngeren Helfern erteilt. Gleichbleibend hohen Zuspruchs erfreut sich das Ponyführen am Dienstagnachmittag.

Beate Depfenhardt berichtete über zahlreiche Erfolge des Ponyteams. Anlässlich eines Seminars der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sowie des Pferdesportverbands Baden-Württemberg wurde das Konzept des Ponyteams anhand der Arbeit mit den Schützenponys präsentiert und erntete große Anerkennung.

Ein weiteres Standbein, um Jugendliche für das Reiten zu begeistern, bilden die durch den Sportbund Baden-Württemberg geförderten Kooperationen der Reitervereinigung mit der Gaisental-, Birkendorf-, Mittelberg-, Pflug- und Braithschule. Die Vorsitzende berichtete über den ersten Platz beim Wettbewerb des Württembergischen Pferdesportverbandes beim Thema Kooperationen und Jugendarbeit. Marina Rittelmann wurde vom Sportkreis Biberach für ihr Engagement ausgezeichnet und das Jugendturnier bekam Unterstützung der Persönlichen Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Ein Dank galt Hippotherapeutin Brigitte Wall, Ulrike Wolfram und Karin Rösler für ihr Engagement, Behinderten das Reiten zu ermöglichen.

Überwachung gegen Diebstahl

Die scheidende Vorsitzende Elisabeth Isbary berichtete über das abgelaufene Geschäftsjahr. Während im vorigen Jahr einige Boxen leer standen, sind sie derzeit vollständig belegt. Neue Trinkwasser- und Zisternenleitungen wurden verlegt, eine neue Zisternenpume installiert sowie alte HQR-Lampen und Strahler durch sparsame LED-Strahler ersetzt. Mit der Erneuerung der Weidezäune wurde begonnen. Diebstahl von Geräten und Geld machte die Installation einer Videoüberwachung notwendig.

Die nächsten Ereignisse stehen vor der Tür: Die Reitervereinigung feiert in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen, Andrea Berlin wird offiziell in den Ruhestand verabschiedet und es finden Dressur- und Springturniere statt. Das Ponyteam wird beim CHI in Donaueschingen und einem Turnier im Traditionsfahren in Loßburg vertreten sein.