Michael Schick lädt zum Tomatenfest nach Bronnen

Gärtnermeister Michael Schick lädt kommenden Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, zum neunten Tomatenfest nach Bronnen.

An beiden Tagen zeigt er eine einmalige Sammlung reifer Früchte in seinem über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Tomatenrondell mit hundert von über 700 angebauten Sorten, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Begleit-Programm. Am Samstag und Sonntag ist um 11 Uhr Begrüßung durch Michael Schick mit anschließendem Tomatenvortrag über Sortenvielfalt, Anbau und Pflege; um 14 und 16 Uhr führt Schick durch den Garten und erzählt viel über die darin vorkommenden Pflanzen, über Naturschutz, über Hilfe für Vögel, Insekten und andere kleine Gartenmitbewohner.

Am Samstag um 12 Uhr referiert die Wildkräuterfachfrau Brigitte Paintner über die unschätzbaren Werte der Wildpflanzen, am Sonntag um 12 Uhr präsentieren Christian Müller aus Ettringen und Reinhard Beutel aus Lauben etliche bunte Kartoffelsorten, sie informieren über „Bodenbirnen und Erdäpfel“ und servieren kleine Kostproben.

Die Pflanzengärtnerei „Feine Pflanzen“ aus Aulendorf informiert am Samstag und Sonntag über verschiedene Heil- und eher seltene Nutzpflanzen und Obstgehölze.

An beiden Tagen gibt es auch verschiedenes Kunsthandwerk in Hof und Garten zu bestaunen.

Bei den Garten-Rundgängen um 14 und 16 Uhr gibt es wieder einiges zu entdecken, und man kann viel über essbare Wildpflanzen und Blüten sowie über seltene Gemüsearten wie Yacon, Inkagurke, Mexikanische Minigurke, Zitronengurke, Litschitomate, Baumtomate samt deren Verwendung in der Küche zu erfahren, ob für Salate, als Gemüse oder als Tee.

Wie sich Lauchscheibenschötchen, Franzosenkraut und Brennnessel und viele weitere Wildpflanzen bestens für eine Bereicherung in der Küche eignen, das zeigt Michael Schick beim Gang durch seine Naturoase in der Brunnenstrasse 33 (frühere Hauptstrasse) in Achstetten-Bronnen.

Neben der Kartoffelverkostung gibt es auch kleine Snacks rund um die Tomate und eine Kräutercocktail- und Smoothiebar. Das Bio-Café Rosenrot verwöhnt die Besucher an stilgerechtem Mobiliar im Garten an beiden Tagen mit Kaffee, Kuchen, kleinen Speisen und Eis in Bioqualität.