Michael Hain liest mit vollem Körpereinsatz in der Hettinger Grundschule

Der Mainzer Schauspieler Michael Hain war am letzten Schultag vor den Ferien zu Gast in der Hettinger Grundschule, um bei den Schülern die Lust aufs Lesen zu wecken. Finanziert wurde die Abwechslung, an der auch zahlreiche Eltern teilnahmen, vom Förderverein des Bildungshauses.

Als Ziel verfolgt der studierte Schauspieler und Familienvater Michael Hain, Kinder zum Lesen zu motivieren, ihr Hörverständnis schulen, die Fantasie anzuregen. Durch unterhaltsame und kurzweilige Lesungen, angereichert mit einer ordentlichen Prise Theater hat er dieses Ziel bei seiner 90-minütigen Inszenierung auch geschafft: Die Kinder hingen voller Begeisterung an seinen Lippen. Die ausgewählte Geschichte von Cornelia Funke, „Gespensterjäger auf eisiger Spur“, hatte auch einen gruseligen Aspekt, denn jedes Kind hat doch schon mal Angst vor Spinnen und Gespenstern im Keller gehabt.

Der Schauspieler flitzte hin und her, laut und leise, durch die Kinderreihen oder hinter dem Lesetisch. Er integrierte in einer Szene den Protagonisten Tom. Schüler Paul durfte diesen spielen und meisterte seine Rolle bravourös. Clever vorgetragen verriet der Schauspieler das Ende jedoch nicht, sondern forderte die Schüler auf, sich das Buch doch am besten gleich in der Schulbücherei auszuleihen, um selbst zu erfahren, wie der arme Tom seine Gespenster-Phobie bekämpft und mit dem "UEG", dem „unglaublich ekelhaften Gespenst“, fertig wird. Am Schluss bekamen die Kinder den Rat: „Wenn ihr mindestens so schlau wie die Erwachsenen werden wollt, dann lest Bücher. Aber beachtet folgendes: Lesen gefährdet die Dummheit!“