Mia und Fabio Braunbart sind Bezirksmeister

Das Sportjahr 2020 fängt für den Heber-Nachwuchs der ASV Tuttlingen gleich mit einem Doppelsieg an. Die diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Zweikampf fanden in Laufenburg am Hochrhein statt, von der ASV Tuttlingen waren Mia und Fabio Braunbart siegreich.

Da beide noch in der Vorbereitung zur Süddeutschen Meisterschaft stehen konnten zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine neuen Bestleistungen erwartet werden, trotzdem beherrschten beide ihre Gewichtsklasse nach Belieben.

Mia Braunbart startete in der Gewichtsklasse bis 45 kg bei den Kindern B (Jahrgang 2010 und jünger) und holte sich mit sechs gültigen Versuchen die Goldmedaille und den Gesamtsieg der Mädchen. Im Reißen waren es 15, 17 und 19 kg und im Stoßen 20, 23 und 26 kg, was einen Zweikampf von 45 kg bedeutete.

Ihr Bruder Fabio Braunbart holte sich die Goldmedaille bei den Kindern A (Jahrgang 2007 - 2009) in der Gewichtsklasse bis 50 kg. Er hob ebenfalls sechs gültige Versuche. Mit 23, 26 und 28 kg im Reißen und 32, 35 und 38 kg im Stoßen erreichte der ASV-Athlet einen Zweikampf von 66 kg. Somit ging der Tuttlinger seit Oktober 2018 bei allen nationalen Titelkämpfen, an denen er teilnahm, als Sieger vom Heberbrett.